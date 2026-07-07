GAC Hyptec HT станет конкурентом Tesla

Новый GAC Hyptec HT появится у дилеров летом 2026 года и станет конкурентом Tesla . Об этом агентству «Автостат» сообщила заместитель гендиректора по продажам новых авто АГ «Авилон» Ольга Петрова. По её словам, новинка знаменует не просто расширение линейки, а выход бренда в более дорогой электрический сегмент.

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По мнению Ольги Петровой, при цене около 6 млн рублей модель окажется в насыщенном конкурентном сегменте, где покупатели обращают внимание не только на технические данные, но и на имидж, ликвидность, условия приобретения и сервис. Основными соперниками Hyptec HT в России станут Avatr 11, Zeekr 7X, Voyah Free, Exlantix ET, а также отчасти Tesla Model Y и другие премиальные электрокроссоверы из параллельного импорта.

«Но здесь есть важная разница: Hyptec HT выходит через официальный канал GAC, а значит, для части покупателей он будет восприниматься как более понятная и безопасная покупка. Это особенно важно для электромобиля, где клиенту нужны не только эмоции от дизайна и динамики, но и понятная гарантия, сервисная инфраструктура, адаптация автомобиля и поддержка со стороны дилера», — отмечает Ольга Петрова.

По ее словам, позиционирование Hyptec HT и AION V будет чётко разграничено. AION V — более массовый и прагматичный электрокроссовер с доступной ценой и простым имиджем, ориентированный на покупателей, которые хотят войти в мир электромобилей без переплаты за статус. Hyptec HT — это уже следующий уровень: больше эмоций, выше статус, более высокий класс и, соответственно, более высокая цена.

По словам Петровой, в общих продажах GAC Hyptec HT не будет массовой моделью. Изначально его доля может составить лишь несколько процентов, однако при стабильных поставках и правильном продвижении способна вырасти до 5−7%.