В АЭИ оценили слухи о доначислениях за авто

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Она напомнила, что работа по взиманию утилизационного сбора ведется таможенными органами уже достаточно давно. При этом с 2024 года ситуация в части законодательства и подходов к определению размера утильсбора на легковые авто не менялись, но заложена поэтапная индексация.

- Рождающиеся волны негатива не несут в себе новой фактуры, - сказала Ирина Заседатель. - Слова о массовых доначислениях, якобы, десятках и сотнях тысяч фактов пересчета сбора и судебных исках, которые мы иногда видим в СМИ - эти цифры ничем не подкреплены, их источник неясен, поэтому вызывает сомнения.

По словам эксперта, если такого рода статистика нигде не опубликована, то собрать ее самостоятельно ни отдельным юристам, ни их объединениям практически невозможно.

- Поэтому заявления о «кампанейщине» в работе таможни сами по себе начинают напоминать какую-то не слишком добросовестную кампанию, - резюмировала Ирина Заседатель.

Она отметила, что Федеральная таможенная служба (ФТС) не устанавливает ставки — она лишь применяет утверждённые правительством правила при фактическом ввозе автомобиля, проверяет сумму и контролирует уплату.