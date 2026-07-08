Эксперты перечислили пять правил безопасного охлаждения салона автомобиля в жару

Пока одну половину страны затянуло тучами и заливают дожди, в другой — настоящее жаркое лето. Неправильно настроенный кондиционер в машине может обернуться испорченным отпуском из-за простуды или дорогого ремонта. Правила безопасного охлаждения салона в жару «Ленте.ру» объяснили эксперты Авто.ру.

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Перед тем, как включить кондиционер, нужно открыть двери и остудить салон, особенно, если машина долго стояла на солнцепеке.

«Так раскаленный воздух выйдет, а нагрузка на компрессор при старте (как и желание включить систему охлаждения на плюс 15), будут в разы ниже», — подчеркивают специалисты.

Для организма человека оптимально, если разница температур между салоном и улицей не превышает 5–7 градусов, поэтому ставить минимальные значения сразу не стоит. Важно понимать: цифра на дисплее климат-контроля — это не фактическая температура в машине в данный момент, а лишь заданная цель, к которой стремится автоматика.

«Самой безопасной и комфортной при работе кондиционера на охлаждение считается температура в пределах 22–24 градусов. Понижайте ее до этих значений постепенно, чтобы организм успел плавно привыкнуть к прохладе», — советуют эксперты.

Важно, чтобы потоки воздуха шли вверх и в стороны, а не прямо на человека. Скорость вентилятора также не должна быть максимальной. Силу обдува лучше выставить не более, чем наполовину, чтобы не простудиться под сильным потоком холодного воздуха.

С умом стоит использовать и кнопку рециркуляции воздуха. Функция «забор воздуха из салона» охладит пространство гораздо быстрее, но как только в автомобиле стало комфортно, нужно переключиться на забор с улицы. Иначе стекла запотеют, а уровень углекислого газа превысит норму, что грозит потерей концентрации за рулем.

«На многих автомобилях сейчас есть кнопка MAX A/C или значок авто с закрученной стрелкой: она автоматически включает рециркуляцию, минимальную температуру и сильный обдув, чтобы быстро сбить жару, после чего систему можно перевести в штатный режим», — объясняют специалисты.

По их словам, выключать кондиционер на трассе и открывать окна, считая, что это поможет сэкономить топливо, не стоит.

«На скоростях выше 80 километров в час открытые окна создают такое аэродинамическое сопротивление, что расход топлива растет даже сильнее, чем от работающего компрессора. К тому же, современные системы кондиционирования уже не отнимают у двигателя так много энергии, как раньше, а на части машин компрессоры и вовсе имеют электрический, а не ременной привод. Так что на трассе окна однозначно лучше держать закрытыми», — подытожили эксперты.

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