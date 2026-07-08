Сколько стоит и подойдет ли белорусский бензин российским водителям

Сезон автопутешествий в разгаре, частые гости на белорусских дорогах и россияне. На одной из АЗС в пригороде Минска спрашиваю водителя машины с московскими номерами, как ему местный бензин и заправочный сервис?

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- Бензин хороший, мотор не детонирует. И залить полный бак можно на любой заправке без проблем, - доволен коллега-автолюбитель. - Цены одинаковы по всей стране, что позволяет точно рассчитать бюджет поездки, они сопоставимы с российскими. А вот вставлять пистолет в бак, идти в кассу для оплаты приходится самому.

В компании "Белоруснефть" подтвердили, что топлива на заправочных станциях и складах вполне достаточно, несмотря на сезонный рост спроса. Начальник управления обеспечения углеводородным сырьем и реализации продукции Валерий Атрощенко заверил, что на АЗС горючее завозится своевременно, ограничений, лимитов, в том числе на приграничных заправочных станциях либо других объектах, нет. Более половины реализации приходится на дизельное топливо, 40% - на автобензины и 5% на пропан-бутан автомобильный. Наблюдается снижение спроса на 92-й бензин, а вот потребление высокооктанового 95-го растет вслед за обновлением автопарка. Примерно такая же картина и на АЗС других сетей, в числе которых есть и российские, реализующие белорусскую продукцию.

Автомобильное топливо производят два мощных нефтеперерабатывающих завода, в Мозыре и Новополоцке, доставшихся суверенной Беларуси от СССР. Однако с тех пор они претерпели коренную модернизацию, результатом стала углубленная переработка сырья общим объемом 24 млн тонн в год и переход на выпуск неэтелированных экологически чистых видов бензина, включая популярные АИ-95, АИ-98, а также премиальный АИ-100.

Основным производителем этих бензинов является Мозырский НПЗ. Реализацией топлива в стране и контролем качества от завода до АЗС занимается упомянутая сеть "Белоруснефть". При этом осуществляется строгий лабораторный контроль за каждой партией продукта. Как нам пояснили, бензины неэтилированные АИ-92-К5-Евро, АИ-95-К5-Евро, АИ-98-К5-Евро, АИ-100-К5-Евро, АИ-101-К5-Евро соответствуют не только всем необходимым белорусским нормативным требованиям, но и нормам технического регламента Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" в отношении экологического класса К5, а также европейским стандартам. Следовательно, белорусским горючим без всяких опасений можно заправлять автомобили любой марки.

Аналогично самым высоким международным требованиям соответствует и белорусское дизельное топливо, все более популярное у белорусских автолюбителей. Оно отличается не только минимальным содержанием серы и экологической безопасностью. В зависимости от сезона упомянутые НПЗ выпускают дизель как летний, так и не застывающий при минусовых температурах. В том числе сорт "Арктику" - само название говорит, в каких условиях топливо можно использовать.

Беларусь, как известно, обладает относительно небольшими природными запасами углеводородов. Сполна обеспечить нефтью два мощных НПЗ стране позволяет сотрудничество с российскими компаниями в рамках Союзного государства. В соответствии с межправительственным соглашением они по разветвленной сети нефтепроводов поставляют сырье, в обратном направлении идет полученная из него продукция. Так, по некоторым данным, с 1 по 25 июня нынешнего года Россия импортировала 141 тыс. тонн белорусского бензина - в 2,4 раза больше, чем за май. При этом в мае биржевые продажи горючего выросли в 26 раз по отношению к аналогичному месяцу 2025 года. Причем, не в ущерб местному рынку, поскольку изначально мощности двух белорусских НПЗ были рассчитаны на удовлетворение масштабных экспортных поставок.

Сколько стоит?

Цены на автомобильное горючее в Беларуси устанавливаются централизованно государственными органами и незначительно изменяются в зависимости от стоимости нефти и других обстоятельств. Так, за минувший год литр усредненного горючего подорожал всего на 8 копеек. Сегодня литр бензина АИ-92 стоит 2,59 белорусского рубля (69 российских), АИ-95 - 2,69 руб. (71,8 росс.), как и литр дизтоплива. Бензин АИ-98 обойдется в 2,91 руб. (77 росс.). Дешевле всего заправляться газовым топливом - 1,33 руб. (35,7 росс.) за литр.