Эксперт назвал главную проблему дизельных моторов

В погоне за экологической повесткой производители автомобилей часто внедряют технологические решения, негативно сказывающиеся на ресурсе и эффективности двигателей. Система EGR - Exhaust Gas Recirculation, система рециркуляции выхлопных газов - из их числа, рассказал "Российской газете" Станислав Мельников, основатель тюнинг-ателье "Лаборатория скорости".

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Большинство зарубежных производителей автомобилей, двигателей и смазочных материалов сталкиваются с растущим давлением "экологического лобби", требующего снижения выбросов, увеличения межсервисных интервалов, а также продления срока службы моторного масла. Это необходимо для снижения эксплуатационных расходов для потребителя и уменьшения "углеродного следа", общего воздействия автомобилей на окружающую среду.

В результате этого все шире применяется система рециркуляции отработавших газов (EGR). По задумке конструкторов, EGR отбирает часть отработавших газов из выпускного коллектора (а в системах с двухконтурным EGR - еще и после сажевого фильтра), и направляет обратно во впускной, смешивая их с воздухом. Для сокращения оксидов азота (NOx), главные условия появления которых - высокие давление и температура, а также избыток кислорода, система EGR убирает избыток кислорода, заменяя часть атмосферного воздуха выхлопными газами.

Однако польза от снижения оксидов азота не идет ни в какое сравнение с тем вредом, который может нанести сажа, попадающая в моторное масло вместе с выхлопными газами. Из-за падения температуры сгорания и уменьшения концентрации кислорода, существенно растет количество выделяемых сажевых частиц, оксидов углерода и углеводородов. Это, в свою очередь, компрометирует работу других экологических систем, таких как окислительный катализатор и сажевый фильтр.

Таким образом, применение EGR приводит к тому, что не все продукты сгорания покидают двигатель с выхлопом, порядка 30-40% частиц возвращаются во впускной тракт, способствуя дополнительному загрязнению масла и усиливая износ двигателя.

О вреде "возвращения" отработавших газов обратно в камеру сгорания было немало исследований. Одно из них - кафедры машиностроения Университета Шеффилда (Англия) "Влияние загрязнения моторного масла сажей на износ и трение" показало, что в процессе сгорания в дизельном двигателе образуются сажевые частицы, которые частично выбрасываются в атмосферу, а частично поглощаются моторным маслом. Масло, загрязненное сажей, как было доказано лабораторными и стендовыми испытаниями, вызывает значительный износ двигателя. Основной механизм этого износа - абразивное воздействие, однако при повышении содержания сажи в масле может возникать масляное голодание зоны контакта, что дополнительно усиливает износ. При высоких концентрациях сажи локальная кислотность возрастает, а в районе поршня, где присутствуют высокие температуры и агрессивные газовые среды, может развиваться и коррозионный износ.

Одним из способов продлить жизнь дизельному двигателю, оборудованному EGR, считается отключение системы. Однако для сохранения корректной работы мотора это необходимо сделать не только и не столько механически, обязательно также корректно отключив в блоке управления двигателем (ЭБУ), чтобы блок правильно считал воздушную массу, поступающую в цилиндры, и правильно адаптировал другие параметры. Только в этом случае можно не просто избавить мотор от лишней сажи, но и сохранить его КПД, продлить ресурс, а также избежать возможных побочных эффектов от такой "операции, - отмечает эксперт.