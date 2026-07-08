Что грозит за отсутствие знака аварийной остановки

Юрист Воропаев: за отсутствие знака аварийной остановки водителям грозит штраф . Данный знак больше не входит в список обязательных предметов, однако ПДД по‑прежнему требуют его использования в установленных случаях. Об этом в беседе с изданием «Газета.Ru» сообщил автомобильный юрист Лев Воропаев.

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«У нас из основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации в 2024 году исключили знак аварийной остановки как обязательный элемент, но другие главы правил дорожного движения предписывают обязательно выставлять знак аварийной остановки», — сообщил адвокат.

В частности, знак аварийной остановки применяется при дорожно-транспортных происшествиях и при вынужденной остановке в зоне действия запрещающего знака (в зависимости от видимости и положения машины). Также его необходимо размещать на задней части буксируемого автомобиля, если его аварийная сигнализация неисправна.

За отсутствие знака аварийной остановки, например при ДТП, предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 12.27 КоАП РФ — штраф в размере 1 тыс. рублей.