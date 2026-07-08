Каким будет новый BMW X5 M (G95)

В конце прошлого месяца состоялась премьера пятого поколения популярного кроссовера Х5, а сейчас компания готовит его самую мощную версию с индексом М. Как она будет выглядеть?

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История модели Х5 началась в 1999 году, именно тогда дебютировало первое поколение среднеразмерного кроссовера с заводским индексом Е53. Через два года гамму пополнила топовая модификация X5 4.6is, при этом полноценная М-версия появилась только во втором поколении (Е70). Нынешний Х5 М, сделанный на базе модели четвёртого поколения, был представлен в 2019 году, а в начале 2023 года паркетник получил рестайлинг.

Недавно в Сети были опубликованы шпионские фотографии будущего Х5 М, на которых можно увидеть весьма существенные отличия от обычного Х5 пятой генерации, представленной на прошлой неделе. У прототипов совершенно другие «ноздри» решётки радиатора: они практически такой же формы, как у нынешних Х5 М/Х6 М. При этом фары тоже имеют немного отличную от обычного Х5 форму и выглядят чуть более узкими, хотя фирменная графика светодиодных огней в виде буквы Х должна сохраниться. Передний бампер пока скрыт под толстым слоем камуфляжа, поэтому мы сделали его в стиле самого свежего концепта марки — предвестника будущего седана iM3. Задняя часть также замаскирована, однако здесь можно ожидать появление оригинального бампера с четырьмя патрубками выхлопной системы в бензиновой версии (будет также топовый электрический вариант).

Новый BMW X5 дебютировал сразу с пятью вариантами начинки, и среди силовых установок, как недавно было подтверждено, останется 8-цилиндровый бензиновый битурбомотор. В следующем году он появится на модификации X5 M60 безо всяких гибридных надстроек, а его мощность, как ожидается, превысит 600 л.с. Таким образом, версия Х5 М должна получить ещё более высокую отдачу. Для сравнения, нынешний М-кроссовер обладает мощностью в 625 л.с. и 750 Нм крутящего момента.

Премьера нового BMW X5 M ожидается ближе к 2027 году. Между тем, в прошлом месяце начались продажи нового седана BMW i3.