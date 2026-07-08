Как выбрать китайский кроссовер с пробегом до 1,5 миллиона рублей

В России растет интерес к подержанным китайским кроссоверам, однако выбор надежного экземпляра на вторичном рынке сопряжен с множеством нюансов. Эксперт издания «За рулем» проанализировал сегмент городских паркетников длиной 4,6–4,7 метра — прямых конкурентов Toyota RAV4 — и выделил ключевые риски при покупке таких машин с пробегом до 100 тыс. км и стоимостью до 1,5 млн рублей.

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Главная проблема — коррозия. Хотя производители дают разные гарантии на кузов: Haval и Changan обещают 6 лет защиты от сквозной ржавчины, Geely — 5 лет (или 150 тыс. км), а Chery — всего 3 года (или 100 тыс. км), реальная стойкость сильно зависит от условий эксплуатации. Эксперт советует обязательно осматривать днище, так как многие марки экономят на антикоррозийной обработке и защите сварных швов.

Современные китайские моторы в целом надежны, но алюминиевые турбодвигатели имеют меньший ресурс по сравнению с чугунными атмосферниками. При пробегах 50–100 тыс. км это стоит учитывать. Что касается коробок передач, то на вторичном рынке преобладают роботы (52% машин), гидроавтоматы (23%) и вариаторы (22%). Эксперт однозначно отдает предпочтение гидроавтомату как самому предсказуемому по ресурсу. Вариаторы при пробеге около 100 тыс. км часто требуют дорогостоящего ремонта, который может быть невыгоден.

Электроника — ахиллесова пята. Сбои в работе медиасистем, датчиков давления в шинах, бесключевого доступа и климат-контроля встречаются практически у всех моделей. Часто проблема решается обновлением прошивки, но может повторяться. Автор советует быть готовым к тому, что часть функций будет работать некорректно, или искать специализированные сервисы, которые берутся за «китайцев» — таких пока немного, и они сконцентрированы в крупных городах.

В итоге, при выборе бюджетного китайского кроссовера эксперты рекомендуют тщательно проверять кузов на ржавчину, отдавать предпочтение атмосферным моторам и гидроавтоматам, а также быть готовым к капризам электроники.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее стало известно, что назван ресурс корейских кроссоверов KGM.