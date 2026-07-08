В России участились случаи обмана клиентов на автосервисах

В различных городах России отмечается рост жалоб на недобросовестные станции техобслуживания. В первую очередь, речь идет о навязанных услугах. Мастера все чаще имитируют серьезные поломки автомобилей, приехавших на сервис и техническое обслуживание, выяснило издание Pravda.Ru.

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Согласно анализу издания, наиболее распространенной схемой обмана в последнее время стало использование различных химических материалов для фальсификации факта серьезных поломок. Зафиксированы случаи, когда механики используют смазку для нанесения ее на амортизаторы, с тем чтобы убедить клиента, что якобы подтекает сальник.

Или, как вариант, "отработка" впрыскивается в свечной колодец, чтобы выдать такое загрязнение за критическую неисправность ГБЦ. Владельцу, соответственно, предлагают дорогостоящий ремонт двигателя, хотя проблема создана искусственно.

Кроме того, нередко небольшие люфты в подвеске используют как повод предложить замену, к примеру, рычагов в сборе, в то время как фактически нужно было бы просто бюджетно заменить сайлентблок. Или, скажем, владельцам полноприводных машин при малейших шумах и вибрациях "приговаривают" трансмиссию, настаивая на необходимости опять-таки дорогостоящей полной замены узла.

Еще одна схема - несанкционированная установка старых деталей и расходников вместо новых. Эксперты издания напоминают, что по закону все замененные запчасти являются собственностью владельца автомобиля. Мастер обязан сложить их в багажник в упаковке от новых деталей. Эти детали и расходники клиентам рекомендуется внимательно изучить. Если же такие элементы на сервисе не возвращают, это верный признак того, что работу либо не делали, либо установили б/у узел.

Наконец, специалисты издания рекомендуют клиентам присутствовать при дефектовке, а если сервис запрещает проход в ремонтную зону, это должно стать поводом задуматься о смене автомастерской. Также во избежание разногласий с сервисом рекомендуется четко прописывать в заказ-наряде имеющиеся жалобы и детальные инструкции по проведению сервисных работ.

Напомним, что по закону автосервис не вправе проводить платные работы без согласия клиента. Это прямое правило из Закона "О защите прав потребителей" и Правил оказания услуг по ремонту авто.

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