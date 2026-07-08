Toyota возобновила продажи культового Land Cruiser 70

После восьмимесячного перерыва компания Toyota возобновила продажи внедорожников Land Cruiser 70-й серии в Австралии. За это время модель была адаптирована к местным экологическим стандартам ADR 80/04, что является аналогом "Евро-6" для коммерческого транспорта.

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Основным обновлением стало внедрение системы селективной каталитической нейтрализации (SCR) с впрыском реагента AdBlue для очистки выхлопных газов от оксидов азота. На борту автомобиля установлен бак для мочевины объемом 20 литров, которого должно хватить примерно на 8 000 километров. При снижении уровня реагента до критического на приборной панели появится предупреждение.

Важно отметить, что экологические доработки не повлияли на мощность 2,8-литрового четырехцилиндрового турбодизеля 1GD-FTV, известного по моделям Land Cruiser Prado и Hilux. Двигатель по-прежнему развивает 204 лошадиные силы. Однако от 4,5-литрового V8, который последний раз устанавливался на эту модель в 2024 году, было решено отказаться навсегда.

Изменения в компоновке узлов, связанные с размещением элементов системы SCR, привели к сокращению емкости топливных баков модификации 78 Series Troopcarrier с 180 до 130 литров.

По данным портала CarCoops, Land Cruiser 70 стандартно поставляется с 6-ступенчатым "автоматом" Aisin. Однако фургон и пикап с двойной кабиной также доступны с механической коробкой передач. Привод всегда подключаемый полный.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Toyota готовит масштабное обновление всего семейства Crown.