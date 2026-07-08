Как защищены от коррозии кроссоверы Haval

Стадников: Чем Haval H7 российского производства отличаются от китайской версии.

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Кроссоверы Haval H7, которые собирают в России, серьезно отличаются от машин для китайского рынка – их специально адаптируют под местные условия. Об этом на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге рассказал представитель Great Wall Motor Rus Денис Стадников.

«Я думаю, что модель H7 точно отличается от китайского собрата. <…> Она точно более подготовлена для российского клиента», – заявил он.

По его словам, перед тем как запустить новую модель, компания привозит тестовые образцы и проверяет, как они ведут себя в местном климате. При необходимости машины дорабатывают.

«Приезжают тестовые образцы, выбираются модели, смотрится, как автомобиль чувствует себя в наших климатических условиях. Дорабатывается, соответственно, антикоррозионная обработка, и она у нас тоже локальная – российская», – поделился Стадников.

Антикоррозионная защита – не единственное, что изменили для РФ.

«Дополнительно закупаем российский металл, который уже, собственно, подготовлен для эксплуатации в наших суровых условиях. И по лакокрасочному покрытию, по технологиям тоже подбираются оптимальные условия, чтобы соответствовать и удерживать качество», – добавил представитель Great Wall.

Более того, на предприятии реализован полный цикл. «Все автомобили, которые сейчас производятся, они уже производятся по полному циклу, то есть на каждом из них освоены сварка, сборка, окраска, используется локальный материал. Я имею в виду металл, штамповка делается там же на заводе», – отметил Стадников. Он уточнил, что завод изначально строили с расчетом на полный цикл, включая собственный цех штамповки.

Ранее «За рулем» подробно разбирался, как Haval локализует производство в России.