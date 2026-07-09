Эксперт советует не спешить с переводом автомобиля на ГБО

На рынке отмечается рост спроса на установку газобаллонного оборудования (ГБО) на машины, но автоэксперт Олег Мосеев советует не поддаваться ажиотажу и отложить эту идею.

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В разговоре с aif.ru специалист подчеркнул, что сейчас нет смысла переводить автомобиль с бензина на газ.

По словам эксперта, учитывая возросшую стоимость оборудования и увеличение срока ожидания работ, проводить данную процедуру в настоящее время нецелесообразно.

Медианный срок записи на установку ГБО составляет от месяца и больше, а стоимость оборудования в Москве выросла в 5-10 раз, а в регионах - в 3-5 раз.

У ГБО есть и другие недостатки. Во-первых, это высокие затраты: комплект оборудования и монтаж стоят от 50 до 100 тысяч рублей и выше. Окупаемость возможна только при пробеге свыше 15-20 тысяч километров в год.

Во-вторых, установка оборудования требует обязательной легализации в ГИБДД. При неправильной настройке есть риск серьезных поломок двигателя.

Кроме того, баллон занимает место в багажнике или заменяет запасное колесо. Это может создать дополнительные неудобства для владельцев.

Резюмируя, Мосеев напомнил, что сеть газовых АЗС остается менее развитой по сравнению с бензиновыми.

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