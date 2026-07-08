Этот двигатель Ford стал легендой: эксперты объяснили, какую версию искать

Ford Coyote уже давно стал одним из символов американских автомобилей с атмосферным V8. Этот двигатель получил известность не только благодаря Ford Mustang GT и пикапу F-150, сообщает издание «ТАРАНТАС НЬЮС». Его настолько ценят любители автомобилей, что мотор часто устанавливают и в совершенно другие модели в рамках проектов Coyote swap.

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При этом специалисты напоминают, что название двигателя само по себе не гарантирует удачную покупку. За годы производства Coyote несколько раз модернизировали, поэтому между поколениями существуют заметные различия.

Наиболее удачным считается третье поколение, которое выпускалось с 2018 по 2023 год. В этой версии Ford использовал комбинированную систему впрыска топлива, объединив распределенный и непосредственный впрыск. Такое решение помогло сделать двигатель эффективнее и сохранить высокую отдачу на больших оборотах. В Mustang GT этот V8 развивал 460 лошадиных сил и 569 Нм крутящего момента.

Если автомобиль нужен прежде всего для работы, многие специалисты рекомендуют обратить внимание на второе поколение Coyote для Ford F-150. Здесь инженеры сделали ставку не на рекордную мощность, а на уверенную тягу, надежность и способность справляться с высокими нагрузками при буксировке.

Есть и менее привлекательные варианты. К ним относят двигатели первого поколения, которые выпускались с 2011 по 2014 год. Они не считаются неудачными, однако лишены части конструктивных изменений, появившихся в более поздних версиях.

Кроме того, специалисты советуют внимательно проверять техническое состояние автомобилей со вторым поколением двигателя. Одной из известных особенностей таких моторов считаются возможные течи масла, связанные с прокладками головки блока цилиндров. В подобных случаях полноценное устранение проблемы обычно требует серьезного ремонта с заменой прокладки.