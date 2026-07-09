Какие новые кроссоверы с автоматом стоят своих денег

Ещё недавно выражение «доступный кроссовер с автоматом» звучало почти как компромисс. Покупателям приходилось выбирать между остатками автомобилей ушедших брендов или машинами, ввезёнными по параллельному импорту. Теперь ситуация изменилась.

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По данным SPEEDME.RU, летом 2026 года выбор таких автомобилей стал заметно шире. Причём большинство моделей официально продаются в России, имеют гарантию производителя и обслуживаются через дилерскую сеть.

От бюджетных моделей до семейных автомобилей

Самым доступным предложением остаётся Москвич 3 с вариатором. Стоимость автомобиля начинается примерно от 1,6 млн рублей, что делает его одной из самых доступных новых моделей с автоматической трансмиссией.

Немного дороже стоит Livan X3 Pro. Компактный городской кроссовер рассчитан на спокойную эксплуатацию и привлекает сочетанием простой конструкции и невысокой цены.

Если хочется получить больше мощности и современного оснащения, стоит обратить внимание на Belgee X50. Тем, кому нужен просторный салон для семьи, может подойти Belgee X70.

Самые популярные модели рынка

Haval Jolion продолжает удерживать позиции одного из самых востребованных кроссоверов в России. Покупатели выбирают его за удачное сочетание цены, оснащения и ликвидности на вторичном рынке.

Haval M6 ориентирован на практичность. Это автомобиль для тех, кто в первую очередь смотрит на размеры кузова, вместительность и стоимость владения.

Changan CS35 Plus предлагает современный интерьер, турбированный двигатель и широкий набор электронных помощников, а новый Haval H3 делает ставку на дизайн и актуальные технологии.

Есть и более динамичные варианты

Тем, кто хочет получить не только высокий кузов, но и более яркие ощущения за рулём, эксперты рекомендуют обратить внимание на BAIC X55. Автомобиль оснащается 177-сильным двигателем и отличается хорошей динамикой.

Changan Uni-S завершает список самых доступных моделей. Он стоит дороже большинства участников рейтинга, однако предлагает богатое оснащение, современный внешний вид и характеристики, приближающие его к автомобилям более высокого класса.

Не только цена имеет значение

Авторы исследования напоминают, что итоговая стоимость покупки складывается не только из цифры в прайс-листе. Во многих случаях дилеры предлагают различные программы, которые могут как снизить цену автомобиля, так и увеличить её за счёт дополнительных услуг.

Поэтому при выборе нового кроссовера специалисты советуют сравнивать не только стоимость, но и комплектацию, условия кредита, гарантию, сервисное обслуживание и дополнительные бонусы. Именно такой подход позволяет понять, сколько автомобиль действительно будет стоить после оформления сделки.