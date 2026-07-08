Россиянам предлагают купить коллекционные «футбольные» Kia через Казахстан

В Казахстане стартовали продажи специальной серии автомобилей Kia Sportage, Kia Sorento и Kia K5 под названием FIFA World Cup 2026, посвящённой чемпионату мира по футболу 2026 года. Журнал Motor выяснил, что машины, которые продавцы называют «коллекционными», могут приобрести граждане России.

Кроссовер Kia Sportage FIFA World Cup 2026 предлагает фирменные шильдики, панорамную крышу, 19-дюймовые колёса, аудиосистему harman/kardon и тонировку стёкол.

Большой Kia Sorento FIFA World Cup 2026 имеет проекционные фары, 20-дюймовые диски, аудиосистему Bose, светодиодные задние фонари и замшевый салон.

Седан Kia K5 FIFA World Cup 2026 — это особый красный интерьер, аудиосистема JBL, проекционные фары, 19-дюймовые колёса и камера кругового обзора.

Спецверсии созданы на базе максимальных комплектаций. Как уточнил журналу Motor один из казахстанских дилеров марки, граждане РФ могут приобрести автомобили через посредника.

Посредник, контакты которого предоставляет автосалон, готов выкупить, доставить и поставить на учёт российской ГИБДД машину, попутно оплатив утильсбор.

В качестве примера Motor попросил рассчитать стоимость Kia Sportage. В Казахстане экземпляр из «футбольного тиража» стоит 2,7 млн рублей, но россиянин заплатит за него 4,6 млн.

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