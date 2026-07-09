Любил одно, купил другое: опыт владения BMW M5 F90

Многие поклонники баварской марки считают M5 седьмого поколения едва ли не лучшим из того, что создала компания BMW за долгие годы. Трудно поверить, но этот автомобиль его нынешний владелец предпочел куда более культовому Porsche 911 и ни разу об этом не пожалел.

© Колеса.ру

Владелец: Александр, 50 лет, работает в сфере продаж средств связи, москвич.

Автомобиль: BMW M5 в кузове F90 2022 года выпуска после рестайлинга.

– Я давно езжу на моделях BMW. Предыдущей машиной был доработанный 400-сильный универсал 540d Touring – комфортный для повседневной эксплуатации и при этом способный показать себя не только на трассе, но и даже на треке, – рассказывает Александр. – Я не занимаюсь профессиональным автоспортом – лишь любительским, но на трек выехать люблю. Прокачать, так сказать, персональные водительские скиллы. Держать для этого специализированный спорткар нет возможности и желания, поэтому всегда совмещал два в одном. И давно подумывал о последнем на то время поколении M5 – автомобиле, который многие поклонники баварской школы называют едва ли не лучшим, что сходило со стапелей компании. Впрочем, на 50-летний юбилей я все же решился подарить себе Porsche 911: планировал продать 540d, залезть в кредит и взять 911. Но когда в 2024 году вышло новое поколение M5 в кузове G90, на него заслуженно вылилось много негатива: машина получила электрический вспомогательный мотор и стала весить 2,5 тонны, как полноразмерный рамный внедорожник. Что многим поклонникам показалось совершенно неприемлемым для автомобиля с истинно спортивным характером, коим был предыдущий М5, несмотря на почти две тонны веса. И многим это дало повод в очередной раз воспеть M5 F90 как один из достойнейших автомобилей марки.

И я подумал: 911 – он очень консервативен, он мало меняется. И через несколько лет он, скорее всего, будет тем же самым… А вот поездить на не исключено, что последнем из лучших BMW, можно и не успеть. 911 я могу, наверное, купить себе на 55-летие, а вот сейчас бы неплохо получить удовольствие от M5, которые еще не все перебиты. В общем, как говорится, психанул и в начале 2025 года купил.

И при этом чуть не опоздал: очень многие из этих машин уже биты-перебиты и затюнингованы вусмерть. Даже тот, что я нашел, оказался хотя и без ДТП в истории, но с обильным, дорогущим и при этом во многом никчемным тюнингом, которым занимался второй владелец, парнишка-мажор лет двадцати с чем-то. До сих пор не понимаю, зачем ему была нужна именно BMW М5, крупный бизнес-седан, а не, скажем, куда более молодежные М3 или М4. Тем более что, вложив много денег в тюнинг, он полгода покатался и продал машину на пробеге в 26 000 км.

В моем случае вышло все в 12,5 миллионов рублей с учетом устранения после покупки некоторых дефектов по кузову, превентивной замены турбин, собственного небольшого стайлинга и прочих мелочей. На покупке я сэкономил примерно миллиона полтора от средней стоимости по рынку подержанных машин. И это если не считать дорогой тюнинг, часть которого мною оставлена, а часть – удалена.

Сейчас пробег составляет около 62 тысяч километров, машина используется и как повседневная, и как способная многое показать на треке для души по выходным.

Снаружи

Эту «эмку» сложно не заметить на дороге, ибо на кузов нанесен забавный стайлинг винилографией, покрытой сверху прозрачным защитным полиуретаном – как будто машина пролетела по луже оранжевой краски.

От предыдущего владельца остались поставленные им топовые кованые калифорнийские 20-дюймовые колеса ADV. Шины – 285/35 сзади и 275/35 спереди.

«Лицо» автомобиля, к счастью, не затронуто трендом BMW на гипертрофированное раздутие и не напоминает филейную часть Ким Кардашьян. Лишь радиаторная решетка заменена прежним хозяином на аналогичную от М5 Competition – она черная и смотрится гораздо гармоничнее, чем штатная серебристая, выглядевшая несколько неуместно. Хотя это, конечно, вопрос субъективный.

Внутри

Ввиду принадлежности к М-семейству в комплектации машины установлен максимальный пакет из доступного для «пятерки». Причем как в плане электронных опций, так и в плане отделки. Верх дверей и торпедо – кожа, потолок – алькантара. Все штатные карбоновые элементы предыдущим владельцем заменены на так называемый «кованый карбон», пошедший в моду от Lamborghini. Кто не в курсе, могут вспомнить такой любимый дачниками стройматериал, как OSB-плита. «Кованый карбон» – это почти то же самое, только прессовано не из древесных щепок, а из нарезанных лоскутков углеволоконного листа.

Аудиосистема Bowers&Wilkins, расширенный круиз-контроль с удержанием дистанции и подруливанием для удержания в полосе, проекция на лобовое стекло с навигацией и чтение дорожных знаков, лазерная головная оптика – список аппаратной и программной электроники может занять полстраницы.

Штатные кресла – превосходные «полуковши» с немыслимым количеством настроек, подогревом, обдувом и массажем.

Руль с электрорегулировкой положения уже нынешним владельцем переделан на анатомический. Предыдущий хозяин и выбранные им в качестве исполнителей работ тюнеры начудили страшно: баранку перешили в алькантару (что очень круто поначалу, но потом начинает раздражать почти всех, совершивших такую ошибку), и ее пришлось заново перетягивать в кожу nappa с одновременным изменением профиля. Однако отдельных забот потребовали подрулевые лепестки управления коробкой передач. Их тоже зачем-то изготовили заново из «кованого карбона», и по ошибке сделали чуть толще, за счет чего передачи ими… толком не переключались! Нужно было нажимать с усилием, буквально продавливать, а руль при вращении заедал, касаясь этих элементов.

Для задних пассажиров доступны два канала четырехзонного климат-контроля, стол-подлокотник, шторки на окнах и персональные мониторы для мультимедиа и салонных настроек. Что интересно, спинка дивана не складывается – в ней есть только лючок для лыж. Утилитарность тут принесена в жертву повышению жесткости кузова.

Железо

Легкая для своей мощности алюминиевая бензиновая V-образная «битурбовосьмерка» объемом 4,4 литра, мощностью 600 сил и крутящим моментом 750 Нм перешла на F90 с предыдущего поколения M5. И, поскольку она имела немалый потенциал по усилению, мотор базовой M5 F90 получил характеристики, которые на предыдущей генерации имела заряженная версия M5 Competition. Двигатель агрегатирован с известным по моделям BMW c 2015 года 8-ступенчатым автоматом ZF GA8HP75Z Steptronic, в отличие, к слову, от того же предыдущего поколения, где использовался 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. Интересно, что гидроавтомат в F90 внедрили с громким публичным заявлением о том, что при гораздо более высоком ресурсе его скорость переключений довели до почти не уступающей преселективному роботу.

Помимо новации с реинкарнацией гидравлики в трансмиссии, поколение F90 интересно тем, что оно стало первым M5 с полным приводом – прежде на «эмках» был только задний. Впрочем, чисто задний формально сохранен: система xDrive позволяет водителю при желании отправить всю тягу на заднюю ось, но лишь в сугубо экстремальном варианте – с автоматическим отключением системы ESC. Это потребует от водителя незаурядного опыта управления мощными заднеприводными болидами.

После покупки нынешнему владельцу пришлось сразу заменить обе турбины и «отшить» машину в 600-сильный сток по мощности, поскольку после покупки на ней оказался залит «полуторный стэйдж» и сделан так называемый «попкорн» – пошлый треск из глушителя на сбросе газа. И хаотичное движение выхлопа в турбинах их успело подпортить – началось дребезжание. Замена на новый оригинал с работой вышла в сумму около 200 тысяч рублей. После возврата на стоковую прошивку мощность составила около 650 сил. Около пятидесяти к штатным шестистам добавилось за счет частично оставленного тюнинга от прошлого хозяина – прямого выпуска Akrapovič («Акрапович», словенский бренд высокопроизводительных выхлопных систем для спорткаров) и холодного впуска.

В движении

Не секрет, думается, что M5 – достаточно «оксюморонный» автомобиль. Он длинный, широкий и тяжелый, что в полной мере характерно для пятого баварского семейства машин бизнес-класса. Но впечатляющая мощь, выносящая мозг динамика и выдающаяся управляемость входят в диссонанс с габаритами и массой. А сочетание заднеприводного экстремального спортрежима и владельца-пассажира на заднем диване и вовсе представить себе возможно не более, чем Peugeot 406 Даниэля Моралеса в реальной жизни, а не в кино. В итоге каноничный мотив покупки «пятерки» именно в М-версии на первичном рынке – абсурден, если брать за основу сущность бизнес-класса и управление наемным водителем. Тщеславие от обладания никогда не используемым в полной мере драйверским потенциалом – это лишь разновидность «золотого унитаза», антимораль. А вот покупка такой «эмки» после первого владельца в возрасте 3-5 лет в качестве универсального городского повседнева, в том числе и семейного – просторного и комфортного и для водителя, и для пассажиров, где хозяин пребывает за рулем лично, смысл имеет. Причем полную меру удовольствия владелец получает при выезде на полигон или трек.

Базовый полный привод – максимально умный и безопасный автоматический режим, когда машина едет в соответствии со своими алгоритмами перераспределения крутящего момента и тормозных сил. В «спортивном полном» режиме увеличен акцент на задние колеса и допускается легкое скольжение задней оси в прохождении поворотов. В скольжение с такой мощностью сорвать ведущую ось очень легко, так что требуется действительно высококлассная цепкая резина типа Michelin Pilot Super Sport: на шинах тут сэкономить не получится. Развернуть машину на серьезный угол спортивный режим не дает, но адреналину добавляет щедро. Ну и задний привод в чистом виде, когда все системы помощи, кроме ABS, отключаются – это режим для опытных: немало «эмок» в нем были разложены переоценившими свои навыки мамкиными пилотами.

Если попытаться описать автомобиль одним словом, то подошел бы эпитет «ультразлой». Реакция на газ – бешеная, характер натурально взрывной, ездить спокойно на нем не получается. Проводя параллели с кнопками «спорт» в разных гражданских моделях, которые переводят двигатель и трансмиссию в режимы повышенных оборотов и пониженных передач, М5 «на спорте» всегда, даже в самых мягких сценариях настроек. Набор скорости с заводскими 3,4 секунды до сотни – пушечный и абсолютно линейный на любой скорости, как минимум – в диапазоне от 0 до 200, но кто ездил быстрее, отмечают, что и за рубежом в 200 км/ч динамика существенно не снижается.

Руль острый, но не чрезмерно: от упора до упора – 2,5 оборота. Ощущения на руле невероятные: машина на любой скорости готова стремительно менять вектор движения, перестроения напоминают спортинговый выстрел в сторону внезапно вылетевшей тарелки. При этом благодаря базе и массе даже резкие маневры на высоких скоростях очень стабильны: никаких колебаний и срывов, ни намека на ослабление контроля за автомобилем. Подвеска для городской езды в меру жестковата и невероятно упруга – пробить ее до отбойников практически нереально ни при каких дорожных условиях. Что важно, к слову, не только для управляемости, но и для сохранности 20-дюймовых дисков и шин, которые очень уязвимы к замятиям и грыжам именно при пробое.

На треке машина, конечно, уже начинает испытывать огромное влияние своих габаритов – большой ширины, колесной базы, веса. Центр тяжести тоже высоковат. Не вообще, а в сравнении, конечно: скажем, на M8 он заметно ниже. На правильно спроектированной трассе нет длинных прямых, чтобы 600-сильный мотор проявил себя на 100%, а шпильки и ретардеры сделаны достаточно узкими – на крупной и широкой машине приходится оттормаживаться гораздо сильнее, нежели хотелось бы, чтобы попасть в створ. Такая трасса уравнивает потенциал моторов, и с 600 силами и 750 ньютон-метрами «эмки» способны на равных спорить с более компактными легкими спорткупе с 200-300 силами.

История модели

Седьмое поколение пятой серии седанов и универсалов BMW выпускалось c 2017 по 2023 годы и известно как G30/G31. Соответственно, на его базе в тот же период производились заряженные М-версии F90. М5 выпускались только в кузовах типа седан и стали первыми М5, получившими полный привод (обычные «пятерки» имели его и ранее, в предыдущих генерациях), но с возможностью переключения 100% мощности на заднюю ось при желании водителя. Несмотря на дополнительный вес компонентов полного привода, M5 F90 на 40 кг легче, чем модель предыдущего поколения.

Автомобиль был представлен в базовой версии с 4,4-литровым 600-сильным V8 с двойным турбонаддувом, что позволило достигать скорости 100 км/ч за 3,4 секунды. Версия Competition еще быстрее – 616 л.с. и разгон до 100 км/ч за 3,3 секунды. В 2021 году появилась модификация M5 CS – разгон до 100 км/ч занимает всего 3,0 секунды, на десятую долю секунды меньше, чем у легендарного McLaren 675LT.