Когда летающие автомобили заполонят города?
Эксперт «За рулем» назвал проблемы, мешающие массовому внедрению летающих машин.
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Летающие автомобили – это действительно наше будущее или утопия?
Александр Виноградов, «За рулем»:
Конечно, летающие автомобили – это утопия.
С одной стороны, рано или поздно технологии позволят сделать автомобили летающими. Но при этом они должны быть автономными: по земной тверди большинство людей еще умеют ездить, а вот управление транспортом в воздухе требует совершенно иного уровня подготовки.
Кроме того, встают вопросы управления этим воздушным трафиком, а также энергозатрат – расход энергии на полет значительно выше, чем на езду по дорогам.
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