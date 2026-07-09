Названы пять автомобилей, которые больше всего потеряли в цене с начала года

Авто.ру Бизнес: цена V–Class упала до 7,76 млн рублей, а Coolray — до 1 млн.

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Лидером падения цены на вторичном рынке стал Mercedes-Benz V-Class (-12,4%, до 7,76 млн руб.), за ним следуют Geely Coolray (-10%, до 1,99 млн руб.), Lada 2107 (-8,7%, до 245 тыс. руб.), Mercedes-Benz S-Class (-8%, до 11,34 млн руб.) и Lada 2115 (-7,7%, до 221 тыс. руб.). Такие данные приводят эксперты Авто.ру Бизнес по итогам первого полугодия.

При этом общая картина рынка выглядит иначе. Количество предложений китайских автомобилей с пробегом (не старше 15 лет) выросло почти на треть по сравнению с концом прошлого года, тогда как объем предложения других иномарок остался на нулевом уровне, а отечественных машин – сократился на 8%.

Средняя цена подержанного китайского авто в июне достигла 2,27 млн рублей, что на 5,2% выше январских значений и лишь на 2,5% больше, чем год назад.

У остальных иностранных брендов стоимость за полгода подросла заметнее – почти на 8% (до 2,46 млн руб.), а годовой рост составил 5,5%. В сегменте отечественных марок цена практически застыла на уровне 732 тыс. рублей с января, хотя за год прибавила 5%.

Снижение средней цены по регионам зафиксировано только в пяти субъектах, причем максимальное падение – в Костромской области (-2%, до 921 тыс. руб.), в остальных оно не превысило 1,5%. Напротив, в большинстве регионов цены выросли более чем на 2%. Самый сильный рост отмечен в Пермском крае (+16,6%, до 1,27 млн руб.), Удмуртии (+14,7%, до 1,2 млн руб.) и Самарской области (+13%, до 1,28 млн руб.), что эксперты связывают в первую очередь с изменением структуры предложения.

В Москве средняя цена автомобиля с пробегом за полгода поднялась на 7%, почти достигнув 3 млн рублей, и остается самой высокой в стране.

В Санкт-Петербурге июньский показатель составил 2,22 млн рублей – это на 204 тыс. рублей больше, чем в январе 2026 года.