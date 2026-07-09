Как снизить расход бензина в путешествии на 20%

Автоспеццентр дал 7 советов, которые помогут снизить расход топлива в машине на 20%. В связи с летними ограничениями на продажу топлива водителям советуют экономить бензин: плавно разгоняться, следить за шинами, не возить лишнего и вовремя заправляться. Об этом «Газета.Ru» рассказали в пресс-службе группы компаний «Автоспеццентр».

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«Летом 2026 года на многих заправочных станциях России действуют временные ограничения на продажу топлива. Подготовка к дальней поездке требует тщательного планирования маршрута и учета текущей конъюнктуры рынка», — отметили в пресс-службе.

Дилер рекомендует плавно разгоняться и тормозить, а на трассе по возможности поддерживать постоянную скорость — это позволяет снизить расход бензина на 15−20%. Круиз-контроль помогает соблюдать стабильный режим. Перед выездом эксперты советуют проверить давление в шинах и освободить автомобиль от лишнего груза, включая багажник на крыше. Кроме того, не стоит ждать, пока топливо опустится ниже половины бака — лучше заправляться заранее.