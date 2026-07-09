Энтузиаст воссоздал Porsche 356 на базе спорткара спустя почти 30 лет после появления идеи
В России завершили четырехлетний проект по созданию авторской интерпретации легендарного Porsche 356 на базе Porsche 911 (996) 2000 года выпуска. Идея автомобиля появилась у владельца почти 30 лет назад после просмотра сериала Beverly Hills 90210, где один из героев ездил на классическом кабриолете.
За основу проекта был взят Porsche 911 поколения 996 мощностью 301 л.с. Автомобиль полностью разобрали, обновили основные узлы и подготовили к установке кузовного комплекта, заказанного в США. Однако после доставки выяснилось, что комплект не подходит к современной платформе: кузов оказался уже и короче, чем требовалось.
Для реализации проекта инженерам пришлось заново адаптировать кузов с помощью 3D-моделирования. Геометрию автомобиля переработали практически с нуля, а все элементы кузова подгоняли вручную. Только на эту часть работ ушло около года, еще несколько месяцев заняла подготовка поверхностей к окраске.
Помимо экстерьера полностью изменили интерьер автомобиля. Салон перетянули немецкой экокожей с фактурой, близкой к Nappa, выполнили красную контрастную строчку в стилистике Porsche GT2 и GT3, а также изготовили индивидуальные карбоновые элементы отделки.
Автор проекта рассказал, что в процессе работы удалось сохранить архив всех этапов создания автомобиля — от цифровых 3D-моделей и изготовления кузова до финальной сборки. По его словам, после завершения работ автомобиль начал неизменно привлекать внимание окружающих: машину фотографировали, о ней расспрашивали и подходили на парковках.
При этом он отметил, что главным для него всегда оставался не интерес публики, а сам процесс создания автомобиля, поиск инженерных решений и возможность увидеть, как многолетняя идея становится реальностью.
Проект реализовывался около четырех лет и, по оценке его создателя, остается уникальным экземпляром, поскольку большинство конструктивных решений разрабатывались индивидуально и вручную.