Энтузиаст воссоздал Porsche 356 на базе спорткара

В России завершили четырехлетний проект по созданию авторской интерпретации легендарного Porsche 356 на базе Porsche 911 (996) 2000 года выпуска. Идея автомобиля появилась у владельца почти 30 лет назад после просмотра сериала Beverly Hills 90210, где один из героев ездил на классическом кабриолете.

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За основу проекта был взят Porsche 911 поколения 996 мощностью 301 л.с. Автомобиль полностью разобрали, обновили основные узлы и подготовили к установке кузовного комплекта, заказанного в США. Однако после доставки выяснилось, что комплект не подходит к современной платформе: кузов оказался уже и короче, чем требовалось.

Для реализации проекта инженерам пришлось заново адаптировать кузов с помощью 3D-моделирования. Геометрию автомобиля переработали практически с нуля, а все элементы кузова подгоняли вручную. Только на эту часть работ ушло около года, еще несколько месяцев заняла подготовка поверхностей к окраске.

Помимо экстерьера полностью изменили интерьер автомобиля. Салон перетянули немецкой экокожей с фактурой, близкой к Nappa, выполнили красную контрастную строчку в стилистике Porsche GT2 и GT3, а также изготовили индивидуальные карбоновые элементы отделки.

Автор проекта рассказал, что в процессе работы удалось сохранить архив всех этапов создания автомобиля — от цифровых 3D-моделей и изготовления кузова до финальной сборки. По его словам, после завершения работ автомобиль начал неизменно привлекать внимание окружающих: машину фотографировали, о ней расспрашивали и подходили на парковках.

При этом он отметил, что главным для него всегда оставался не интерес публики, а сам процесс создания автомобиля, поиск инженерных решений и возможность увидеть, как многолетняя идея становится реальностью.

Проект реализовывался около четырех лет и, по оценке его создателя, остается уникальным экземпляром, поскольку большинство конструктивных решений разрабатывались индивидуально и вручную.