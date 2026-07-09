Toyota уже не одна: какие машины быстрее продаются на вторичке

Покупая автомобиль, многие уже заранее думают не только о поездках, но и о будущем владельце. В 2026 году это стало особенно актуально: стоимость машин остается высокой, поэтому возможность быстро перепродать автомобиль без серьезных потерь становится важным преимуществом.

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Журналисты SPEEDME.RU проанализировали статистику Авито Авто и Автостата и выяснили, какие модели сегодня пользуются самым высоким спросом на вторичном рынке.

Абсолютным лидером по скорости продажи оказался Kia Rio X-Line. По данным исследования, в начале года этот автомобиль находил нового владельца на 41% быстрее среднего показателя среди машин возрастом до десяти лет. В число самых востребованных моделей также вошли Hyundai Solaris, LADA Vesta, Chery Tiggo 7 Pro, Chery Tiggo 4 Pro и Geely Coolray.

Интересно, что привычные представления о рынке постепенно меняются. Еще несколько лет назад большинство покупателей искали прежде всего японские автомобили. Теперь рядом с Toyota Camry и Hyundai Creta уверенно закрепились современные китайские кроссоверы. Они уже перестали восприниматься как экзотика: предложений стало больше, обслуживание стало привычным, а накопленный опыт эксплуатации сделал такие модели более понятными для покупателей.

Не теряют популярности и отечественные автомобили. LADA Vesta и Granta продолжают оставаться востребованными благодаря доступному сервису и невысокой стоимости содержания. Именно эти качества помогают им сохранять интерес на вторичном рынке.

Средняя стоимость автомобиля с пробегом в России сегодня составляет около 1,36 млн рублей. При этом самые ликвидные модели нередко стоят дороже среднего уровня. Покупатели готовы заплатить больше, если понимают, что в дальнейшем смогут без особых сложностей снова продать автомобиль.

Специалисты советуют тем, кто не планирует долго ездить на одной машине, выбирать модели с устойчивым спросом. Среди них называют Kia Rio, Hyundai Solaris, LADA Vesta, LADA Granta, Hyundai Creta и Toyota Camry. Если речь идет о китайских кроссоверах, перед покупкой стоит внимательно проверить историю эксплуатации, документы, обслуживание, состояние коробки передач и электроники.

Эксперты отмечают, что на ликвидных автомобилях скидки появляются не из-за общей ситуации на рынке. Цена обычно снижается только тогда, когда у машины есть объективные недостатки: следы ДТП, окрашенные детали, проблемы с техническим состоянием или вопросы к юридической истории. Поэтому главным преимуществом такого автомобиля становится не только известное имя, но и возможность легко подтвердить его состояние и без лишних сложностей найти следующего владельца.