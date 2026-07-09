Как работают автоподставщики и как от них защититься

В Москве под стражу заключили автоподставщиков, которые устраивали мнимые аварии и вымогали деньги у водителей. Как вести себя на дороге, чтобы не стать жертвой мошенников, расскажет ведущая Эльмира Низамова и эксперты программы «Обману.Нет.

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Представьте ситуацию: вы пришли на парковку, а ваш автомобиль заблокировали. Не полностью, но для маневра крайне мало места. И тут появляется помощь, откуда не ждали.

Заботливый прохожий, по факту мошенник, будет делать вид, что помогает выбраться из западни и сам спровоцирует аварию. Затем появится второй аферист владелец поврежденного автомобиля, который начнет вымогать деньги.

«Чтобы избежать данной ситуации, наша задача: либо найти владельца автомобиля, или же обратиться к лицу, которому мы доверяем, который может нам помочь в данной ситуации выехать с этого парковочного места. Если оба варианта нас не устраивают, то мы отправляемся без автомобиля по своим делам и вызываем сотрудников ГИБДД, — рассказал преподаватель школы экстремального вождения Андрей Салькаев.

Это лишь одна из многих схем автоподстав. Например, эти злоумышленники работали в группе. Один двигался с максимально низкой скоростью на участке дороги, где запрещен обгон. Вынуждал водителей нарушать ПДД. Как только они начинали совершать маневр, аферист резко ускорялся.

Жертвам приходилось перестраиваться обратно, где на иномарке поджидал соучастник преступления, который провоцировал столкновение. Мошенники вымогали у потерпевших от 50 до 150 тысяч рублей. Можно себя заранее обезопасить от автоподстащиков мошенников?

«Не ездить на автомобиле. И самый важный совет — не отвлекайтесь на свой телефон в период управления автомобилем, потому что здесь вероятность гораздо больше, что они выберут вас, как жертву.

Дмитрий Никитин, например, едва не угодил в ловушку с пешеходом. Стоя перед светофором, мужчина почувствовал небольшой удар в заднюю дверь автомобиля.

«Не придал этому значения и поехал дальше. Через метров сто меня обогнала одна машина. Сказали, что я на пешеходном переходе зацепил пешехода, потом подъехала вторая машина с этим уже пешеходом.

Программа «Обману.Нет выходит еженедельно на телеканале «Мир по четвергам и пятницам в 16:15.