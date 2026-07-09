Эксперт назвал самые критичные месяцы для рынка бензина

Эксперт связывает текущие сложности с двумя ключевыми факторами: сезонным всплеском потребления из-за периода отпусков и внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). По данным Росстата, объемы переработки нефти существенно упали — более чем на 11% в апреле и на 13% в мае.

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«Самая напряженная ситуация тут сейчас июль и август. В сентябре уже значительно меньше мы обычно бензина потребляем», — пояснил Юшков в эфире Радио КП.

При этом сегмент дизельного топлива остается стабильным: его производство покрывает внутренние потребности, что позволяет продолжать экспорт. Для стабилизации ситуации с бензином власти ведут переговоры о дополнительных поставках из Беларуси и Казахстана, а также рассматривают импорт из дальнего зарубежья (в частности, из Индии).

Юшков особо подчеркнул роль психологического фактора. Ажиотажный спрос провоцирует локальные дефициты даже там, где объективных причин для нехватки нет. Если заправка рассчитана на тысячу машин, паника может опустошить её за полдня до прибытия следующей партии горючего. Эксперт призвал автомобилистов не закупать топливо впрок, так как это лишь усугубляет перебои в логистике.