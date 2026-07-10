Продажи средств для улучшения качества бензина увеличились на 30%

Российские автомобилисты стали активно искать и приобретать средства для улучшения качества бензина. О подскочившем спросе на топливные присадки со ссылкой на участников рынка сообщает газета «Известия».

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После того, как в начале июля власти разрешили оборот топлива стандарта «Евро-3» до конца 2026 года (требования к качеству топлива смягчили для увеличения надежности обеспечения внутреннего рынка топливом), продажи средств для улучшения качества бензина увеличились на 10-30 процентов.

«В последние недели мы действительно отмечаем увеличение количества запросов на октаноповышающие компоненты для бензина. Это связано с тем, что участники рынка внимательно следят за изменениями нормативных требований и заранее рассматривают различные варианты компаундирования топлива», — заявил замгендиректора ООО «Компания Топливный Регион» Ярослав Макаркин.

Опрошенные эксперты предупредили, что использование подобных присадок может привести к проблемам, в то время как автосервисы готовятся к возможному наплыву машин на ремонт, так как через какое-то время использование более низкого качества топлива отразится на двигателях.

«Мы ожидаем роста обращений по топливной аппаратуре, выхлопу, мотору и диагностике в горизонте нескольких месяцев», — заявил директор направления по сопровождению партнеров международной сети автосервисов Fit Service Дмитрий Самойлов.

Стандарт «Евро-3» действовал с 2008 года, его производство в России фактически прекратилось с 1 января 2015 года, когда страна перешла на стандарт «Евро-5» с более низким содержанием серы и вредных веществ.