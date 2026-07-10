Власти Хабаровского края назвали дату полной стабилизации на АЗС

Напряжение, несколько недель витавшее в воздухе у каждой автозаправочной станции Хабаровского края, пошло на спад. Официальные лица региона вышли из информационной тени, чтобы развеять тревожные настроения среди автомобилистов, которые в последнее время с особым вниманием следили за динамикой цен и наличием горючего на колонках.

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Первый и самый важный вывод, прозвучавший из уст руководства краевого министерства энергетики, таков: поводов для массовой истерии больше нет, а показатели стремительно возвращаются в спокойное русло, пишет transsibinfo.com.

Руководитель ведомства Герман Тютюков в беседе с журналистами подчеркнул, что ситуация с нефтепродуктами полностью контролируется властями, и сценарий глобального коллапса рынка исключен. Переломным моментом стал досрочный выход из ремонтного цикла мощностей Комсомольского нефтеперерабатывающего завода. Как только предприятие вернулось в строй, напряженность на рынке начала сходить на нет.

Поддержку местному рынку оказало и федеральное правительство, которое сократило норматив обязательных биржевых продаж до десяти процентов. Весь освободившийся ресурс топлива теперь направляется напрямую в розницу, минуя посреднические торги.

Несмотря на общую стабилизацию, на заправках региона сохраняются отдельные административные ограничения. В частности, строго запрещен отпуск бензина в любую стороннюю тару. В минэнерго пояснили, что эта мера вынужденная — она призвана защитить рынок от спекулянтов и перекупщиков из соседних территорий, которые пытаются создать искусственный ажиотаж и вывезти топливо оптом. Большинство АЗС уже работают в привычном графике, предлагая водителям все марки топлива без перебоев.

При этом представители власти не закрывают глаза на локальные сложности. В отдаленных районах и у небольших независимых сетей действительно фиксируются временные трудности с поставками. Однако они носят исключительно логистический характер и связаны с трудностями транспортировки с нефтебаз на дальние расстояния. Граждан призывают не переоценивать эти единичные случаи и не создавать очередей там, где их нет. Как подчеркивают специалисты, в текущей ситуации спокойствие автовладельцев является главным залогом того, что запасов топлива хватит на всех без исключения.

Ранее эксперт предупредил о рисках заправки АИ-92 вместо АИ-95. Глава донского минтранса сравнила дефицит бензина с ажиотажем вокруг гречки.