Назван средний размер автокредита в России

Эксперты автомобильной системы Pango Cars специально для "Российской газеты" проанализировала структуру автокредитных сделок во втором квартале 2026 года. Согласно данным компании, средний размер автокредита составил 1,25 млн рублей, а средняя процентная ставка - 22,3% годовых. Для сравнения: за аналогичный период 2025 года средняя ставка превышала 25%. Средний срок кредитования составил 6,3 года.

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Наиболее активно россияне оформляли кредиты на автомобили 2017 года выпуска, что подтверждает высокий спрос на машины среднего возраста с оптимальным соотношением цены и остаточного ресурса. Самым востребованным автомобилем с пробегом, приобретенным в кредит во втором квартале 2026 года, стал Kia Rio - на него пришлось 12,9% всех кредитных сделок. Вторую строчку заняла Lada Vesta с долей 12%, третье место - Lada Granta с результатом 9,4%. Прошлогодний лидер - Hyundai Solaris - опустился на четвертое место с долей 8,8%. В целом по брендам наибольший спрос сохраняется за Lada, Kia и Hyundai, что отражает устойчивый интерес покупателей к проверенным и доступным в обслуживании моделям.

С точки зрения ценовых сегментов наибольшая доля кредитных сделок пришлась на автомобили стоимостью от 1 до 1,5 млн рублей - 27% рынка. Еще 23% покупателей выбирали автомобили стоимостью от 500 тыс. до 1 млн рублей, а 22% - машины в диапазоне 1,5-2 млн рублей. Сегмент автомобилей стоимостью 2-2,5 млн рублей занял 12% рынка. Таким образом, более 70% всех кредитных покупок сосредоточено в диапазоне от 500 тыс. до 2 млн рублей, что подтверждает ориентацию рынка на массовый сегмент.

"Наблюдается постепенное восстановление интереса к автокредитованию на фоне снижения средних ставок по сравнению с прошлым годом. Покупатели по-прежнему делают ставку на автомобили среднего возраста - прежде всего 5-10 и 10-15 лет. Именно в этих сегментах сосредоточено оптимальное сочетание цены, технического состояния и доступности обслуживания. При этом спрос все чаще смещается в диапазон 1-1,5 млн рублей, что говорит о стремлении клиентов найти максимально рациональный баланс между размером ежемесячного платежа и качеством приобретаемого автомобиля", - отметили "РГ" в пресс-службе Pango Cars.

Анализ возрастной структуры кредитных сделок показывает, что спрос покупателей по-прежнему сосредоточен в сегменте автомобилей среднего возраста. Наибольшую долю заняли машины от 5 до 10 лет - 29% рынка, а также автомобили от 10 до 15 лет - 28%. Доля автомобилей младше 5 лет составила 20%, что отражает ограниченное предложение более "свежих" машин по доступной цене. Автомобили возрастом 15-20 лет заняли 18% рынка, тогда как машины старше 20 лет традиционно остаются наименее востребованными - их доля не превышает 4%.