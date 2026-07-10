Назван средний размер автокредита в России

Средний размер автокредита в России составил 1,25 млн рублей
Эксперты автомобильной системы Pango Cars специально для "Российской газеты" проанализировала структуру автокредитных сделок во втором квартале 2026 года. Согласно данным компании, средний размер автокредита составил 1,25 млн рублей, а средняя процентная ставка - 22,3% годовых. Для сравнения: за аналогичный период 2025 года средняя ставка превышала 25%. Средний срок кредитования составил 6,3 года.
Наиболее активно россияне оформляли кредиты на автомобили 2017 года выпуска, что подтверждает высокий спрос на машины среднего возраста с оптимальным соотношением цены и остаточного ресурса. Самым востребованным автомобилем с пробегом, приобретенным в кредит во втором квартале 2026 года, стал Kia Rio - на него пришлось 12,9% всех кредитных сделок. Вторую строчку заняла Lada Vesta с долей 12%, третье место - Lada Granta с результатом 9,4%. Прошлогодний лидер - Hyundai Solaris - опустился на четвертое место с долей 8,8%. В целом по брендам наибольший спрос сохраняется за Lada, Kia и Hyundai, что отражает устойчивый интерес покупателей к проверенным и доступным в обслуживании моделям.
С точки зрения ценовых сегментов наибольшая доля кредитных сделок пришлась на автомобили стоимостью от 1 до 1,5 млн рублей - 27% рынка. Еще 23% покупателей выбирали автомобили стоимостью от 500 тыс. до 1 млн рублей, а 22% - машины в диапазоне 1,5-2 млн рублей. Сегмент автомобилей стоимостью 2-2,5 млн рублей занял 12% рынка. Таким образом, более 70% всех кредитных покупок сосредоточено в диапазоне от 500 тыс. до 2 млн рублей, что подтверждает ориентацию рынка на массовый сегмент.
"Наблюдается постепенное восстановление интереса к автокредитованию на фоне снижения средних ставок по сравнению с прошлым годом. Покупатели по-прежнему делают ставку на автомобили среднего возраста - прежде всего 5-10 и 10-15 лет. Именно в этих сегментах сосредоточено оптимальное сочетание цены, технического состояния и доступности обслуживания. При этом спрос все чаще смещается в диапазон 1-1,5 млн рублей, что говорит о стремлении клиентов найти максимально рациональный баланс между размером ежемесячного платежа и качеством приобретаемого автомобиля", - отметили "РГ" в пресс-службе Pango Cars.
Анализ возрастной структуры кредитных сделок показывает, что спрос покупателей по-прежнему сосредоточен в сегменте автомобилей среднего возраста. Наибольшую долю заняли машины от 5 до 10 лет - 29% рынка, а также автомобили от 10 до 15 лет - 28%. Доля автомобилей младше 5 лет составила 20%, что отражает ограниченное предложение более "свежих" машин по доступной цене. Автомобили возрастом 15-20 лет заняли 18% рынка, тогда как машины старше 20 лет традиционно остаются наименее востребованными - их доля не превышает 4%.