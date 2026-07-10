Покупка Evolute оказалась убыточным вложением: машины теряют половину цены

Автомобили Evolute теряют до 3 млн рублей за два года эксплуатации. По данным исследования маркетплейса «Сравни», автомобили Evolute демонстрируют рекордную уценку на вторичном рынке России, сообщает «Газета.Ru». За 2−4 года их стоимость сокращается на 1,4−3 млн рублей, что в процентном выражении составляет 40−60% от первоначальной цены. В выборку попали машины 2022−2024 г. в пробегом 50−60 тыс. километров.

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Лидер антирейтинга — i-Jet, теряющий за 2 года почти 3 млн рублей. Остальные модели также показывают глубокую амортизацию: i-Sky и i-Van дешевеют на 2,2 и 1,7 млн соответственно, а седан i-Pro за четыре года «худеет» на 1,69 млн рублей.

В «Сравни» выделяют системные проблемы, влияющие на ликвидность. Это, во-первых, позиционирование бренда как локального игрока с китайской базой, которая по ряду характеристик проигрывает прямым конкурентам. Во-вторых, завышенный «первичный» ценник, не подкрепленный репутацией. В-третьих, эксплуатация в таксомоторном сегменте, где выявляются недостатки электромобилей и гибридов по сравнению с традиционными двигателями.

Отдельный негативный фактор — стоимость полисов. За последние годы ОСАГО на большинство Evolute подорожало на 18−28%, что бьет по карману владельцев и снижает число желающих приобрести такую модель на вторичном рынке, отмечает эксперт Федор Калабкин.