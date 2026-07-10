Риск угона касается не только дорогих внедорожников. В зоне внимания злоумышленников могут быть бюджетные седаны, возрастные хэтчбеки и коммерческий транспорт. Отличаются только методы: ретрансляция сигнала штатного ключа, вскрытие замка, подключение к диагностической шине, обход иммобилайзера или эвакуация автомобиля. Руководитель сервисного направления "Рольф" Никита Архипов рассказал "Российской газете", как технически снизить риск угона автомобиля.

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Первое, что важно понимать: штатная сигнализация не равна полноценной противоугонной защите. Во многих автомобилях она отвечает за базовое оповещение и комфорт, но не всегда способна остановить подготовленного угонщика. Если злоумышленник знает конкретную модель, он обычно понимает, где находятся слабые места штатного иммобилайзера, центрального замка, CAN-шины и электронных блоков.

Один из наиболее эффективных способов защиты - дополнительный иммобилайзер с авторизацией владельца. Такая система не просто подает звуковой сигнал, а блокирует запуск или движение автомобиля. Важно, чтобы блокировка была установлена грамотно: не в очевидном месте, не рядом с рулевой колонкой и не там, куда угонщик полезет в первую очередь.

Для автомобилей с бесключевым доступом особенно актуальна защита от ретрансляции сигнала ключа. В такой схеме автомобиль "видит" ключ рядом, хотя он находится, например, дома. Снизить риск помогает отключение Keyless, если такая функция есть, использование экранирующего чехла и хранение ключей подальше от входной двери.

Отдельное внимание стоит уделить диагностическому разъему OBD-II. Через него в некоторых случаях можно прописать ключ, отключить блокировки или получить доступ к электронным системам. Возможные решения - перенос разъема, защитная крышка с замком, электронная блокировка диагностической линии или ложный разъем. Главное, чтобы защита не мешала нормальному обслуживанию и была понятна владельцу и сервису.

Механические устройства также остаются полезными. Замок на рулевой вал, блокиратор коробки передач, защита капота, усиленные замки дверей и капотные электрозамки увеличивают время угона. А время для угонщика критично: если автомобиль нельзя быстро открыть, запустить и увезти, он становится менее удобной целью.

Защита капота важна особенно в тех случаях, когда под ним находятся сирена, аккумулятор, реле блокировки, элементы сигнализации или доступ к проводке. Ошибка многих установок - сложная электроника при обычном штатном открывании капота. В такой ситуации злоумышленник может быстро отключить питание или добраться до элементов охранной системы.

Телематика - GPS/ГЛОНАСС-маяк, уведомления в приложении, датчики наклона и эвакуации - полезна как дополнительный рубеж. Но спутниковый мониторинг не должен быть единственной защитой: сигнал можно заглушить, а автомобиль - быстро переместить в закрытый паркинг. Поэтому маяк должен быть скрытым, автономным и не единственным элементом системы.

Качество установки важнее бренда оборудования. Даже дорогая охранная система будет слабой, если её подключили по шаблону, оставили блок под торпедо, не защитили проводку и не продумали аварийное отключение. Хорошая установка должна быть нестандартной и сложной для быстрого разбора.

Многое зависит и от привычек владельца. Не стоит хранить ключи у входной двери, оставлять заведенный автомобиль "на минуту", держать в салоне документы, второй ключ, метки от сигнализации и сервисные брелоки. После покупки машины с пробегом важно проверить, сколько ключей прописано в системе, нет ли лишних меток, старых сигнализаций и следов вмешательства в проводку.

При парковке лучше выбирать освещенные места, зоны с камерами и нормальным пешеходным трафиком. Для длительной стоянки полезно ставить автомобиль так, чтобы его было сложнее быстро выкатить или погрузить на эвакуатор. Универсальной защиты от угона не существует, но сочетание технических решений и правильных привычек заметно снижает риск, - отметил эксперт.