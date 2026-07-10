Топ-6 кроссоверов со всеядными моторами: плохого топлива можно не бояться

На фоне ситуации с бензином эксперты провели анализ российского автопарка и выяснили, какие современные иномарки наименее чувствительны к качеству топлива.

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В список, опубликованный порталом auto.ru, вошли шесть популярных кроссоверов европейских, японских и корейских марок, иными словами, в техническом обзоре нет "китайцев". Это Mitsubishi Outlander, Toyota RAV4, Nissan X-Trail, Suzuki Grand Vitara, Renault Duster и Hyundai Creta.

Отметим также, что специалисты выделяют технику не только определенных моделей, но и годов выпуска. О Mitsubishi Outlander третьей генерации (2012-2022) в обзоре сказано, что наиболее неприхотливыми являются версии с мотором 2.4 (4B12) и 2-литровым 4B11. "Атмосферники" с распределенным впрыском спокойно "переваривают" бензин среднего качества и при своевременном обслуживании ходят по 350-400 тысяч км без капремонта. Турбодизель объемом 3 л заметно требовательнее.

Toyota RAV4 (2013-2019) эксперты также хвалят за, по сути, всеядные атмосферные моторы. Наибольших комплиментов в этом плане удостаивается 2-литровый агрегат 3ZR-FE с распределенным впрыском и 2,5-литровое исполнение 2AR-FE с еще более сочной тягой и сопоставимым ресурсом - 300-350 тысяч км.

В случае с Nissan X-Trail (2013-2023) выделяется атмосферный 2,5-литровый агрегат QR25DE. Распределенный впрыск помогает этому в целом надежному агрегату спокойно переносить бензин среднего качества, обеспечивая ресурс 300-350 тысяч км. 2-литровый MR20DD из-за непосредственного впрыска капризнее.

Бензиновые агрегаты Suzuki Grand Vitara 2 поколения (2005-2015) хвалят за надежную конструкцию. В качестве самого беспроблемного назван 2,4-литровый "атмосферник" J24B с распределенным впрыском, ресурс которого достигает 300-350 тысяч км. 2-литровый J20A почти столь же надежен, отмечают специалисты.

Renault Duster первого поколения (2011-2021) идет со столь же всеядными моторами, в основе которого проверенные агрегаты от Renault Logan. Лучший выбор здесь - 2-литровый "атмосферник", простой и ремонтопригодный.

Наконец, Hyundai Creta первого поколения (рестайлинг 2021-2022) также хвалят за надежные атмосферные агрегаты, которые при своевременной замене масла способны пройти более 250 тысяч км.

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