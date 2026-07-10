Корреспондент "РГ" проверил новую систему заправки в Астрахани

В Астрахани с 9 июня на АЗС начали действовать новые правила: теперь по четным числам заправляют только машины, госномера которых оканчиваются на четные цифры, а по нечетным - на нечетные.

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Также введен строгий график работы заправок, чтобы водители могли сразу знать, где есть топливо, а не бесцельно колесить по городу. Это касается только бензина марок АИ-92 и АИ-95. Дизельное топливо и газ по-прежнему доступны для продажи на всех АЗС.

Корреспондент "РГ" ближе к вечеру посетила заправку на улице Ахшарумова, где топливо можно было приобрести с 12:00 до 20:00. Обслуживались на ней согласно дате - 9 июля - только автомобили с нечетной цифрой на конце номера. За выполнением данного требования строго следили инспекторы ДПС, дежурившие на въездах. Так, прямо на моих глазах две машины с четной цифрой на конце номера уехали восвояси после беседы с сотрудниками ведомства.

Очередей к АЗС было две - в зависимости от расположения бака (слева или справа). Пройдя их от начала до конца, ни одной машины с четной цифрой на конце номера я не увидела, однако, поговорив с людьми, выяснила, что многие приехали сюда задолго до начала работы АЗС по графику.

"Будем надеяться, что со временем система "чет-нечет" наладится. Я занял очередь еще в 8 утра и вот только сейчас должен заправиться", - рассказал "РГ" автолюбитель с 30-летним стажем Руслан Искаков. "По сути, многие из них стоят закрытыми при наличии необходимого бензина, а люди толпятся в томительном ожидании и еще не знают, хватит ли на всех", - высказал свою позицию мужчина.

Его слова, к сожалению, оказались пророческими: отпуск топлива вдруг прекратили из-за приехавшего бензовоза. Сливался он долгих полтора часа. Напомним, все это время заправка была закрыта, а продлевать установленное время работы из-за потерянных часов никто не собирался.

Порадовало в такой ситуации поведение автолюбителей. Все попытки некоторых граждан устроить скандал пресекались на корню. Из-за нехватки сотрудников АЗС кто-то из стоящих в очереди, когда заправку открыли, сам вызвался направлять потоки машин, чтобы дело двигалось быстрее. Кто-то пропускал вперед себя автомобили, в салоне которых находились дети или беременные женщины. Вот такая взаимовыручка и поддержка.