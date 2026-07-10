Отразились ли перебои с топливом на работе автошкол

Проблемы с топливом сказались на автошколах: стоимость часа вождения в Москве выросла до 5 тысяч рублей. Все из-за роста цен на топливо: учебные автомобили теперь заправляют только на сетевых АЗС, из-за чего приходится выезжать за город и тратить больше времени на дорогу. В результате некоторые автошколы Москвы подняли стоимость обучения на 50% по сравнению с прошлым годом. Такие сообщения прозвучали сегодня в некоторых СМИ и социальных сетях. Но так ли это?

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Вместе с президентом Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяны Шутылевой корреспондент "РГ" попытался разобраться в этом вопросе. Результат оказался отрицательным. Автошколы держат стоимость услуг. Уровень стоимости обучения, конечно, разный. Кто-то предлагает услуги за 43 тысячи рублей, кто-то за 69 тысяч. Это включая и теорию, и практику.

Как пояснила Татьяна Шутылева, на многих информационных ресурсах разгоняется тема повышения стоимости обучения. Но с чем это связано? В первую очередь с тем, что недобросовестные участники рынка пытаются заработать. Но рынок - есть рынок. И главное на нем - спрос. Не сказать, что на услуги автошкол спрос слишком высок. Повышение стоимости обучения в полтора раза - это будет серьезным ударом. Автошколам необходимо сохранить свою востребованность при дефиците бензина. Многие автошколы заключили соглашения с топливными компаниями и приобретают бензин по топливным картам. Многие ездят заправляться по ночам. Бизнес, как может, сокращает издержки. Конкуренция на рынке довольно сильная при нехватке учеников. Так что цены в нормальных автошколах не растут.

Что же касается частных автоинструкторов, то они у нас вне закона. Обучать вождению человека без права управления тем или иным транспортом может только сотрудник образовательного учреждения. С ним заключен трудовой договор, он прошел все необходимые проверки, он работает по графику и плану. А частный инструктор, во-первых, не может производить, так называемую, докатку водителя, еще не получившего права. Если кандидат сдал экзамен в автошколе, он получил документ о получении профессионального образования "водитель". И после этого ему путь только в ГИБДД на сдачу экзамена. Если он с кем-то "докатывает", то к ответственности будут привлечены оба: кандидат за управление без прав, частный инструктор за передачу управления водителю не имеющего такого права.

Впрочем, повышение стоимости частных инструкторов по вождению может иметь дело к тем, кто обучает тонкостям вождения уже получившим права. Но к автошколам это не относиться.

Как пояснил заместитель директора некоммерческой организации "Объединенный научно-методический центр" Вячеслав Максимычев, повышение цен на обучение в автошколах - это сказки. Даже ныне установленная стоимость отпугивает учеников. Никто не будет рубить сук, на котором сидит. Поэтому автошколы изыскивают возможности для поддержания цен. А проблемы с топливом решаются не за счет кошельков кандидатов в водители.