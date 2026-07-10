Пять автомобилей с пробегом, которые незаслуженно остаются без внимания

Покупка автомобиля с пробегом давно перестала быть выбором исключительно по принципу «как у всех». Всё больше водителей обращают внимание на модели, которые не входят в число лидеров продаж, но способны предложить интересное сочетание комфорта, оснащения и ездовых качеств.

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По данным мониторинга SPEEDME.RU за первую декаду июля, к таким автомобилям относятся Ford Mondeo V, Hyundai i40, Volvo S60 II, Honda Crosstour и Citroen C5 X7. Эти модели редко оказываются в центре внимания покупателей, однако именно благодаря этому их стоимость зачастую выглядит привлекательнее по сравнению с более популярными конкурентами.

Ford Mondeo V понравится тем, кто ценит просторный салон, плавную езду и ощущение автомобиля более высокого класса. Hyundai i40 способен стать практичным спутником для семьи, особенно если речь идёт о версии в кузове универсал с вместительным багажником.

Любителям более динамичного характера может подойти Volvo S60 II. Эта модель сочетает мощный двигатель, европейские настройки шасси и высокий уровень безопасности, хотя требует внимательного отношения к техническому состоянию.

Тем, кто не хочет выбирать между седаном и кроссовером, стоит присмотреться к Honda Crosstour. Благодаря необычному формату кузова автомобиль до сих пор выглядит нестандартно и выделяется в потоке, сохраняя при этом просторный салон и комфортную посадку.

Citroen C5 X7 остаётся выбором для тех, кто прежде всего ценит плавность хода. Версии с гидропневматической подвеской способны обеспечить уровень комфорта, который редко встречается в этом ценовом диапазоне. Однако обслуживание такого автомобиля требует профильного сервиса и внимательного подхода.

Эксперты напоминают, что привлекательная цена не отменяет необходимости тщательной проверки автомобиля перед покупкой. Именно состояние кузова, двигателя, трансмиссии и подтверждённая сервисная история позволяют понять, окажется ли недооценённая модель удачным приобретением. Для тех, кто готов отказаться от стереотипов и уделить время поиску хорошего экземпляра, такие автомобили могут стать интересной альтернативой привычным бестселлерам вторичного рынка.