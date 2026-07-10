Эксперт призвал отменить лимиты на бензин для спецтранспорта

Речь идёт о школьных автобусах, пожарных машинах, скорой помощи и грузовиках, перевозящих продукты питания и воду.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» специалист в области продовольственной политики, доктор экономических наук Леонид Холод подчеркнул, что АЗС должны обслуживать такие автомобили вне очереди.

«На наличие товаров в магазинах влияет очень много факторов, в том числе и топливный. Если брать дизельное топливо, в основном его используют при перевозке крупнотоннажных грузов. По балансу оно в стране есть. Вопрос в логистике. Проблема с заправкой автомобилей, перевозящих продукты питания, в том числе скоропортящиеся, такие как овощи, фрукты, молочные продукты и мясо, заключается в том, что грузовики выходят откуда-то с полным баком, потом по пути им надо заправиться, и, если нет бензина, это один вопрос, если есть, то очереди большие. И там лимитируется отпуск топлива: на большую фуру — 80 литров, а она потребляет гораздо больше. Поэтому было бы меньше проблем, если бы ряд видов транспорта — спецтранспорт, школьные автобусы, пожарные машины, скорая помощь и автомобили, перевозящие продукты питания и воду, — обслуживались бы вне очереди и не лимитировались бы по топливу. Сколько им надо, пусть столько и заливают».

Ранее в Минпромторге заявили, что ограничения по топливу не влияют на наличие товаров в магазинах. Ситуация вносит коррективы в привычную модель заправки транспорта для доставки продукции.