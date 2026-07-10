В автосоюзе отреагировали на предложение отменить ряд штрафов для водителей

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин в разговоре с Рамблером критически оценил законопроект, предполагающий отмену ряда штрафов для водителей, и предупредил о катастрофических последствиях данных послаблений для безопасности на российских дорогах.

Ранее депутаты от фракции ЛДПР направили на отзыв в Правительство РФ законопроект, предлагающий упразднить 28 действующих административных штрафов. Парламентарии, в частности, выступают за отмену наказания за езду без водительского удостоверения и полиса ОСАГО, если эти данные можно проверить через государственные инфосистемы. Кроме того, инициатива предусматривает отмену штрафов за переход дороги вне «зебры» (если это не создало угроз движению) и за тонировку стекол, не ограничивающую обзор водителю.

Говоря о предложении освободить водителей от обязанности возить с собой оригиналы документов, эксперт указал на очевидную техническую преждевременность такой меры. Он обратил внимание на то, что в настоящее время стабильный интернет-доступ к государственным базам данных есть далеко не везде.

Отмена штрафа за отсутствие при себе водительского удостоверения сейчас принята быть не может. В условиях банального отсутствия интернета на многих участках дорог сотрудник полиции зачастую просто не сможет оперативно проверить статус гражданина. А ведь количество лишенных прав водителей, которые всё равно продолжают садиться за руль, у нас огромно — эти цифры четко отражены в отчетах МВД. Предлагать отпустить эту ситуацию и позволить им ездить без жесткой проверки — недопустимо. С точки зрения как общей, так и антитеррористической безопасности подобные послабления невозможны, ведь лазейкой сразу воспользуются те, кто пытается скрыться от правоохранительных органов. Антон Шапарин Вице-президент Национального автомобильного союза

В то же время специалист подчеркнул, что в отношении полисов ОСАГО ситуация обстоит несколько иначе, однако автомобилистам всё равно критически важно заблаговременно позаботиться о доступности цифрового документа в памяти своих мобильных устройств.

«Что касается ОСАГО, то инспекторы Госавтоинспекции уже много лет вполне удовлетворяются электронным полисом, здесь глобальной проблемы нет. Однако, чтобы не терять драгоценное время на судорожные поиски в почте или приложениях прямо на дороге, я настоятельно рекомендую самый простой путь — распечатать полис или хотя бы заранее скачать его и сохранить файл непосредственно в телефон. Главное — сделать это до поездки, чтобы документ был доступен офлайн, а не пытаться прогрузить его из интернета в месте, где может вообще не ловить сеть».

Критическую оценку со стороны вице-президента НАС также получили пункты законопроекта, касающиеся отмены ответственности за переход дороги в неположенных местах и за тонировку стекол. По мнению Шапарина, подобные послабления несут в себе прямые риски для безопасности граждан и могут спровоцировать рост аварийности.