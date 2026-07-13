Эксперт рассказал, какие компании ввели скидки на свои автомобили в РФ

Эксперт Олег Мосеев вместе CARgument начал новую неделю с обзора изменений в прайс-листах автомобильных компаний. Так, с 06.07 по 10.07 Jaecoo/Jeland установили скидку для J6 в размере 100 000 рублей на комплектацию Active/ Актив 2026 г.в.

© Российская Газета

GAC отменил скидки на следующие модели:

GS8 в комплектацию GL 5 seats 2025 г.в. в размере 150 000 рублей.

GS8 New на все комплектации 2025 г.в. в размере 150 000 рублей.

GS8 Traveller на все комплектации 2025 г.в. в размере 150 000 рублей.

Причина отмены скидок на мой взгляд - существенное сокращение стока данных автомобилей у производителя.

BAIC изменил цены на модель:

U5 Plus на комплектацию Honor/ Престиж 25PY 1.5P 105 CVT FWD понижение с 2 150 000 до 2 070 000 рублей (-80 000 рублей или 3,72%), а на комплектацию Luxury/ Люкс 25PY 1.5P 105 CVT FWD повышение с 1 990 000 до 1 999 000 рублей (+9 000 рублей или 0,45%).

Таким образом цены на комплектации существенно сблизились.

Eonyx снял с продажи комплектации Standard/Стандарт 2025 г.в. для своих моделей. В продажу поступили эти же комплектации, но 2026 г.в. При этом цены существенно выросли:

М2 с 680 000 до 868 725 рублей (+188 725 рублей или 27,75%).

Profi Cargo с 655 000 до 890 000 рублей (+235 000 рублей или 35,88%).

Profi Pickup с 590 000 до 850 000 рублей (+260 000 рублей или 44,07%).

Huanghai снизил цены на модель:

N7 для обоих комплектаций на 200 000 рублей. Light/ Лайт 25PY 2.4PT 205 AT8 теперь стоит 3 500 000 вместо 3 700 000 рублей (-5,41%), а 4WD Standard/ Стандарт 25PY 2.4PT 205 AT8 4WD - 3 790 000 вместо 3 990 000 рублей (-5,01%).

Deepal вывел на рынок новую модель:

S07 в комплектации Techno/ Техно 25PY 1.5PHEV 238 AT1 RWD по цене 5 289 900 рублей.

Esteo опубликовал цены новую модель:

МХ в комплектации Premium/ Премиум 26PY 2.0PT 197 AT8 4WD - 3 990 000 рублей и Flagship/ Флагман 26PY 2.0PT 197 AT8 4WD - 4 290 000 рублей.

GAC опубликовал цены новую модель:

Hyptec HT в комплектации EX Premium - 5 999 000 рублей.

Мосеев отмечает, что производители по-прежнему концентрируются в сегменте, где и так густо с предложением. Когда они уже взглянут на сегменты значительно ниже, не очень понятно.