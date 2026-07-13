Какие ошибки чаще всего совершают водители во время сильного дождя

Сильный летний дождь способен быстро изменить дорожную обстановку. За несколько минут сухой асфальт превращается в скользкое покрытие, ухудшается видимость, а большие лужи становятся серьезным препятствием даже для опытных водителей.

Специалисты обращают внимание, что опасность нередко возникает из-за привычек самих автомобилистов. Многие продолжают ехать в обычном темпе, резко тормозят или стараются быстрее преодолеть затопленные участки дороги. Именно такие действия могут привести к потере контроля над машиной.

Одной из главных угроз остается аквапланирование. Оно возникает, когда между колесами и дорогой появляется слой воды, а протектор уже не успевает ее отводить. В результате автомобиль частично теряет сцепление с покрытием и становится менее управляемым. Чтобы снизить риск, специалисты советуют заранее уменьшать скорость и учитывать интенсивность дождя.

Не стоит недооценивать и глубокие лужи. Под водой могут скрываться выбоины и различные препятствия, которые способны повредить подвеску или колеса. Кроме того, при большой глубине существует вероятность попадания воды в двигатель, что может привести к гидроудару, а также вызвать неполадки в работе электроники. Если объехать такой участок невозможно, лучше двигаться медленно и без резких действий.

Если автомобиль начал терять сцепление с дорогой, специалисты рекомендуют не паниковать. Вместо резкого торможения следует плавно убрать ногу с педали газа, крепко удерживать руль и дождаться момента, когда колеса вновь начнут уверенно контактировать с покрытием.

Плавность остается главным правилом и при управлении рулем. Резкие повороты на мокрой дороге способны только усилить потерю устойчивости автомобиля, особенно если одно из колес оказалось в глубокой воде.

Эксперты напоминают и о техническом состоянии машины. Изношенные шины и неправильное давление заметно увеличивают вероятность аквапланирования. Поэтому перед поездками в дождливую погоду рекомендуется проверить состояние покрышек.

После преодоления глубоких луж тормоза могут работать менее эффективно, поскольку на рабочих поверхностях остается вода. Для восстановления их эффективности специалисты советуют после выезда на безопасный участок несколько раз плавно нажать на педаль тормоза.

Особенно внимательными водителям стоит быть в местах, где вода обычно задерживается дольше всего: в низинах, глубоких колеях, под путепроводами, на поворотах и в правых полосах многополосных дорог.

Эксперты «МБ» отмечают, что безопасная поездка во время летнего ливня во многом зависит от спокойного стиля вождения. Снижение скорости, увеличение дистанции и отказ от резких маневров помогают сохранить управляемость автомобиля и снизить вероятность аварийной ситуации.