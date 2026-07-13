Водителям объяснили риски использования топлива с повышенной долей серы

Использование топлива с повышенной долей серы и тяжелых соединений сокращает срок службы моторного масла и форсирует износ силового агрегата. Об этом «Российской газете» рассказал тренер обучающего центра международной сети автосервисов Fit Service Константин Ершов.

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Он подчеркнул: любое топливо содержит серу, при сгорании которой образуются оксиды серы. Внутри мотора они взаимодействуют с водяным паром, который там есть всегда, пусть и в малых количествах. В результате реакции формируются сернистая и серная кислоты. Они оседают на покрытых смазкой стенках цилиндров, частично перемешиваются с ней и вместе с масляным потоком попадают в картер.

«Моторное масло изначально предусматривает такой сценарий. Поэтому в нем есть щелочные присадки, которые нейтрализуют кислоту. Этот запас называют щелочным числом, или TBN (Total Base Number) и измеряют в миллиграммах гидроксида калия на грамм (мг KOH/г). Чем выше TBN, тем дольше масло способно держать удар и защищать металл от коррозии. Но при высокосернистом топливе запас щелочи расходуется гораздо быстрее», — объясняет эксперт и добавляет, что ресурса, рассчитанного на 7–10 тысяч километров пробега, может хватить лишь на 3–5 тысяч.

Пока щелочное число выше критической отметки, масло успешно подавляет кислоты, защищая вкладыши, цилиндры и кольца. Когда резерв снижается, внутри двигателя появляется кислая среда. Это ведет к ускоренной коррозии вкладышей и шеек коленчатого вала, усиленному истиранию поршневых колец и зеркала цилиндра, а также активному появлению лаковых и нагарных отложений в зоне колец и на клапанах.

К тому же некачественное горючее дополнительно разжижает масло. Часть бензина или дизеля проникает в картер через прорыв газов и негерметичные форсунки, снижая вязкость смазочного материала. В итоге он становится одновременно более жидким, хуже держит давление и пленку, и более кислым, слабее оберегая металл. Это прямой путь к ускоренному износу, подчеркивает специалист.

«Некоторые водители считают: раз в масле есть присадки, то оно должно выдержать. Присадки действительно есть, и именно они делают современные масла настолько эффективными. Но у них есть ресурс. Если все время работать с кислотой, щелочной запас расходуется только на нейтрализацию серы и не остается на другие задачи — поддержание чистоты, дисперсию шлама, защиту от окисления. Масло вырабатывает ресурс раньше, чем это заложено регламентом, а владелец этого не замечает. Если при этом интервал замены масла остается прежним, двигатель работает на смазке, которая уже не защищает металл от коррозии», — отмечает Ершов.

Специалист рекомендовал сокращать промежутки между заменами масла. Водителю, ранее спокойно проезжавшему 7–10 тысяч километров, при постоянной заправке сернистым бензином стоит перейти на интервал в 5–6 тысяч. В особо тяжелых условиях эксплуатации безопаснее менять масло каждые 3–5 тысяч километров. Подобная профилактика обойдется дешевле ремонта, подытожил эксперт.

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