В Астрахани запустили интерактивную карту работы АЗС

В Астраханской области 14 июля запустили сайт, где в режиме реального времени можно отследить наличие топлива на местных заправках.

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Как сообщили власти региона, ресурс позволит постепенно увеличивать число работающих заправок и достоверно информировать астраханцев и гостей города о текущей ситуации на топливном рынке.

Корреспондент "РГ" ознакомился с платформой. Главное, что под рукой теперь список заправок, где четко указаны адрес и время работы объекта, а также есть навигационная карта, которая точно покажет дорогу к АЗС. Кроме того, доступна информация о том, какое топливо есть в наличии на текущий момент, и напоминание о правиле "чет-нечет". Нарушителям грозит административная ответственность, а за использование поддельных госномеров - лишение водительских прав на срок до одного года.

Напомним, что с 9 июля в Астрахани введена заправка ГСМ по совпадению календарной даты и последней цифры регистрационного номера автомобиля: обе должны быть четными или нечетными. Кроме того, купить бензин марок АИ-92 и АИ-95 можно только в определенные часы и на заранее обозначенных АЗС. На одну машину можно заправить не более 30 литров бензина только в бак; заправка в канистры запрещена. Дизельное топливо и газ отпускаются в обычном режиме. Для сельских районов заправки работают для всех автомобилей без ограничений по четным и нечетным дням.

Отдельное внимание уделяется обеспечению правопорядка на заправочных станциях, где продолжают дежурить сотрудники ДПС. Это помогает предотвращать конфликтные ситуации и снижает риск дорожно-транспортных происшествий в местах скопления транспорта.