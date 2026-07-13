Стоит ли покупать машину прямо сейчас

В июне 2026 года российский рынок новых легковых автомобилей показал значительный рост. По данным аналитиков, продажи выросли на 29% по сравнению с прошлым годом, достигнув 116 200 автомобилей.

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Эксперты считают, что такой скачок может быть связан с отложенным спросом, накопившимся за последние месяцы, а также с активностью автодилеров, предлагающих скидки и маркетинговые акции. Однако некоторые специалисты сомневаются в массовом характере этого явления.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Хачатурян в разговоре с "Автовзглядом" прогнозирует продолжение интенсивных продаж до середины августа, после чего ожидает снижение активности до середины ноября. Следующий пик роста, по его мнению, ожидается к концу декабря благодаря маркетинговым акциям и скидкам к новогодним праздникам.

Соучредитель Intelligent Motors Group Артур Чичкан, в свою очередь, считает, что говорить о полноценном восстановлении рынка пока рано. Он отмечает, что даже небольшой рост в абсолютных цифрах на фоне предыдущего спада выглядит значительным. Кроме того, интерес покупателей в июне был сосредоточен в основном на бюджетном сегменте.

Как отмечают специалисты портала, вторичный рынок автомобилей продолжает превосходить первичный. По итогам 2025 года продажи подержанных машин достигли рекордных 6,24 млн единиц, в то время как интерес к новым моделям снизился до 1,32 млн. За первую половину 2026 года продажи подержанных авто выросли на 10-20% по сравнению с предыдущим годом.

Несмотря на рост продаж новых автомобилей, большинство россиян, планирующих покупку, все равно будут делать выбор в пользу вторичного рынка.

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