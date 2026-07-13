Новая Volga С50 прошла детальный разбор "ЗР"

Главный редактор "За рулем" Максим Кадаков провел длительный тест-драйв нового отечественного седана Volga C50. Он поделился своими впечатлениями о километрах, проведенных за рулем машины, и провел параллели с классическими "Волгами".

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По своим габаритам новинка близка к ГАЗ-24: длина кузова составляет 4800 мм, а колесная база - 2800 мм. Однако это совершенно другой автомобиль как в техническом плане, так и в плане дизайна.

Под капотом находится 2,0-литровый турбомотор, который является клоном двигателя Volvo B4204. В паре с ним работает 7-ступенчатый робот 7DCT380. Подвеска полностью независимая: спереди - МакФерсон, сзади - многорычажная система. Тормоза дисковые, передние - вентилируемые. Рулевое управление оснащено электроусилителем.

По словам Кадакова, на ходу Volga C50 едет отлично. Турбомотор уверенно тянет, а робот слегка дергается только на малых скоростях. В поворотах машина держится уверенно, а на трассе просто летит. Кадаков совершил поездку на автомобиле от Москвы до Петербурга и обратно, отметив, что это было легко и комфортно.

Однако эксперт также обратил внимание на некоторые минусы автомобиля. Клиренс составляет всего 135 мм, что может быть недостаточно для некоторых дорог. Фаркоп не предусмотрен, а объем багажника в 500 литров не подойдет для перевозки большого количества поклажи.

Тем не менее, по мнению Кадакова, новый отечественный седан создан для комфортных поездок. Он идеально подходит для корпоративного парка или такси. Как добавил эксперт, что в своем ценовом сегменте это весьма достойный вариант для покупки.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что новые автомобили Volga нашли своих первых покупателей в России.