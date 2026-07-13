В Госдуме призвали отменить плату за принудительную эвакуацию машин

В ГД призвали отменить плату за эвакуацию неправильно припаркованных машин. Депутаты обратили внимание, что в случае нарушений правил остановки и стоянки автомобилисты подвергаются двойной ответственности, причём зачастую стоимость принудительного перемещения машин и их хранения на штрафстоянке превышает размер административных санкций за само нарушение. Кроме того, председатель думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов подчеркнул, что зачастую «услуга» ещё и несправедливая, особенно если водитель доказывает, что оставил машину по правилам.

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Политик напомнил, что сегодня нарушителей, оставивших свой автомобиль в запрещённом месте, ожидает постановление на сумму от 500 до 3000 рублей. При этом эвакуацию машины и её хранение на штрафстоянке автомобилист вынужден оплачивать из своего кармана, а стоимость навязанной услуги «редко обходится дешевле 5000 рублей» и зависит от региона, мощности двигателя и других характеристик. За сутки на спецстоянке в Москве водителям дополнительно приходится платить от 1360 до 3040 рублей.

«Когда издержки и сопутствующие затраты в несколько раз превышают сам штраф — это совершенно несоизмеримое наказание. Причём перемещение и хранение авто на спецстоянке — платная услуга, лежащая на плечах автовладельца, даже при отсутствии состава административного правонарушения и прекращения делопроизводства — об этом свидетельствуют решения ряда судов. Всё это никак не соответствует принципам административного наказания и вообще справедливому подходу к нарушению правил дорожного движения», — подчеркнул Нилов.

Депутат предложил оставить только справедливое наказание — исключительно ответственность за неправильную остановку и стоянку. А все затраты на перемещение и хранение автомобилей переложить на региональные бюджеты.