Названы причины низких продаж новых машин завода «Москвич»

Новые автомобили «Москвич» слишком дорогие для россиян, заявил «Ленте.ру» вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, комментируя ситуацию с продажами моделей «Москвич М90» и «Москвич М70».

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Ранее в СМИ появилась информация, что за неполные четыре месяца реализация этих кроссоверов составила всего 491 единицу.

«Конечно, это объемы, которые не позволяют надеяться на какую-либо окупаемость. Машины стоят слишком дорого для россиян. Они просто не по карману! Люди не готовы платить миллионы за эти китайские автомобили, которые для того, чтобы конкурировать с другими, хотя бы даже китайскими автомобилями, должны стоить дешевле», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что значительные продажи продукции столичного автозавода приходятся на госзакупки, в частности, на мэрию Москвы.

«Я не уверен насчет дальнейшей рыночной судьбы этих автомобилей. Понятно, что без радикального снижения стоимости они не смогут добиться значимой доли на рынке», — подытожил эксперт.

Ранее стало известно, что по итогам неполных четырех месяцев продажи новых автомобилей «Москвич М90» и «Москвич М70», созданных на базе китайских моделей SAIC, составили всего 491 единицу. Сам производитель сообщил только о росте реализации модели с индексом 70 в июне на 32 процента по сравнению с маем, до 119 автомобилей. В компании подчеркнули, что продолжают работать над повышением эффективности продаж и совершенствованием клиентского сервиса, и отказались от дальнейших комментариев. Источник среди федеральных дилеров марки подтвердил, что покупки новых «Москвичей» носят единичный характер.