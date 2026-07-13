"Автодор" рассказал, что делать, если вы устали за рулем
"Автодор" опубликовал в MAX видеоролик, в котором напомнил, как эффективнее всего взбодриться за рулем во время долгой поездки.
Большинство известных способов сохранить бодрость за рулем либо не работают, либо дают кратковременный или побочный эффект. Вместо этого госкомпании рекомендуют водителям в случае переутомления придерживаться главного правила: останавливаться каждые 2-3 часа, чтобы размяться, умыться прохладной водой и дать глазам отдохнуть.
Кофе, напоминают авторы ролика, помогает ненадолго взбодриться, но не устраняет усталость. Жвачка, конфеты, как и громкая музыка - также лишь временная мера, позволяющая водителю на какое-то время сосредоточиться.
Во всех случаях при первых признаках усталости за рулем следует остановиться и отдохнуть. Это нужно сделать в безопасном месте (на парковке, у АЗС, в зоне отдыха).
Особенно в усталом состоянии не следует отвлекаться на телефон, это в еще большей степени снизит концентрацию.
Также эксперты рекомендуют при признаках переутомления увеличить дистанцию до впереди идущего автомобиля.
Добавим, что в ряде случаев поможет исправить ситуацию, если открыть окно или включить прохладный обдув. Поток свежего или холодного воздуха помогает быстро прийти в себя.
Многим поможет перекус. Подойдут яблоко, банан, горсть орехов, протеиновый батончик - что-то с умеренным содержанием белка и углеводов.
Кроме того, эксперты советуют пить воду. Легкое обезвоживание, в том числе вызванное и употреблением кофе, усиливает усталость.
Ранее "РГ" писала о том, что "Автодор" напомнил о запрете выезда питбайков на скоростные трассы страны.