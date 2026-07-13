"Автодор" рассказал, что делать, если вы устали за рулем

"Автодор" опубликовал в MAX видеоролик, в котором напомнил, как эффективнее всего взбодриться за рулем во время долгой поездки.

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Большинство известных способов сохранить бодрость за рулем либо не работают, либо дают кратковременный или побочный эффект. Вместо этого госкомпании рекомендуют водителям в случае переутомления придерживаться главного правила: останавливаться каждые 2-3 часа, чтобы размяться, умыться прохладной водой и дать глазам отдохнуть.

Кофе, напоминают авторы ролика, помогает ненадолго взбодриться, но не устраняет усталость. Жвачка, конфеты, как и громкая музыка - также лишь временная мера, позволяющая водителю на какое-то время сосредоточиться.

Во всех случаях при первых признаках усталости за рулем следует остановиться и отдохнуть. Это нужно сделать в безопасном месте (на парковке, у АЗС, в зоне отдыха).

Особенно в усталом состоянии не следует отвлекаться на телефон, это в еще большей степени снизит концентрацию.

Также эксперты рекомендуют при признаках переутомления увеличить дистанцию до впереди идущего автомобиля.

Добавим, что в ряде случаев поможет исправить ситуацию, если открыть окно или включить прохладный обдув. Поток свежего или холодного воздуха помогает быстро прийти в себя.

Многим поможет перекус. Подойдут яблоко, банан, горсть орехов, протеиновый батончик - что-то с умеренным содержанием белка и углеводов.

Кроме того, эксперты советуют пить воду. Легкое обезвоживание, в том числе вызванное и употреблением кофе, усиливает усталость.

Ранее "РГ" писала о том, что "Автодор" напомнил о запрете выезда питбайков на скоростные трассы страны.