Сенсоры против физических кнопок: какой тип управления в автомобилях безопасней

Журналисты шведского журнала Vi Bilagare провели сравнительный тест 11 автомобилей с разными системами управления мультимедиа. Они хотели выяснить, какая система более безопасна для водителя и не отвлекает его от дороги.

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Испытатели выполняли задания при движении по прямой со скоростью 110 км/ч. Они поднимали температуру климат-контроля на два градуса, активировали обогрев сидений и стекол, включали радио и переключали станцию с одного канала на другой, обнуляли счетчик пройденного пути, уменьшали яркость подсветки приборов до минимума и выключали центральный экран.

Результаты теста показали, что полностью сенсорное управление в Tesla Model Y (608 метров) отвлекает водителей больше, чем традиционные клавиши в Volvo XC60 (485 метров) и Skoda Kodiaq (542 метра). Худшие показатели оказались у Mazda CX-60 (1137 метров) и Mercedes-Benz CLA (1116 метров).

Эксперты издания считают, что в конечном итоге тип управления функциями автомобиля не имеет значения. Важно то, как он реализован. Они также отметили, что управление сенсорным меню становится все труднее к восприятию с годами. Медианный результат нынешнего теста оказался выше, чем по итогам первого испытания, проведенного в 2022 году.

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