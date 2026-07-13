Названы автомобили с пробегом, которые подешевели в России больше всего

В июне на российском вторичном рынке наблюдалось значительное снижение медианных цен на некоторые модели. Особенно заметно подешевели Geely Coolray и Lada 2115, а лидером по популярности среди покупателей стал кроссовер Nissan Terrano. При этом средняя стоимость подержанных машин в целом по стране в начале лета практически не изменилась.

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Рестайлинговый Geely Coolray первого поколения потерял в цене 5,3%, опустившись до 1,99 млн рублей. Цена на Lada 2115 снизилась на 4,7%, и в июне ее стоимость составила 221,7 тысячи рублей. "Москвич 3" также подешевел, но менее значительно - на 4,3%, до 1,4 млн рублей.

Некоторые автомобили, напротив, показали рост медианной стоимости на вторичном рынке, хотя и не столь значительный. Например, Kaiyi E5 подорожал на 2,1%, достигнув отметки в 1,34 млн рублей. Haval F7 после рестайлинга стал стоить 2,03 млн рублей, прибавив 1,9% к своей цене. В целом, как отмечают аналитики "Авто.ру Бизнес", темпы роста цен на вторичный авторынок в июне замедлились по сравнению с маем.

Средняя цена автомобиля с пробегом не старше 15 лет в июне составила 1,66 млн рублей, увеличившись всего на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Однако динамика цен у разных категорий продавцов различалась: у дилеров она снизилась с 2,24 до 2,21 миллиона рублей, у профессиональных продавцов - выросла с 2,15 до 2,2 миллиона рублей, а у частных лиц практически не изменилась, скорректировавшись с 1,45 до 1,46 млн рублей.

В список бестселлеров вторичного рынка, помимо Nissan Terrano, вошли Geely Coolray, Renault Sandero и Hyundai Creta. В премиальном сегменте лидерами стали BMW 1 серии и Audi A3.

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