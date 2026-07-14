Почему зимняя резина в 2026 году ударит по кошельку и как избежать переплаты

В ГК «Автодом» дали 4 совета, которые помогут сэкономить при покупке шин.

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Сезон 2026 года обещает стать особенным даже для самых опытных автовладельцев.

Эксперты рынка единодушны: цена комплекта зимней резины продолжит неуклонно ползти вверх, и на это есть целый комплекс объективных причин.

Прежде всего, это нестабильная стоимость сырья, из которого производятся шины, а также заметно возросшие логистические издержки, которые закладываются в конечную цену товара.

Добавьте к этому новые ограничения по составу и технологическим нормам, которые приводят к сужению ассортимента, – и мы получаем картину, где выбор подходящего варианта становится настоящим квестом.

Однако, как заверили «За рулем» в пресс-службе ГК «Автодом», паниковать не стоит, а к изменениям нужно просто подготовиться заранее.

Одним из главных трендов прошлых лет стало активное заполнение полок китайской продукцией. Вопреки скептическим ожиданиям, китайские шины уже перестали быть синонимом «одноразового» товара.

Есть целый ряд моделей, которые зарекомендовали себя исключительно достойно в суровых зимних условиях. Тем не менее, задумываясь о покупке, стоит четко понимать: качество и цена в этом вопросе практически всегда идут рука об руку.

Эксперты дают четкие рекомендации, как не остаться без колес, сохранив бюджет:

запланировать покупку заранее ( зимние шины – сезонный товар, и когда выпадет снег, больших скидок не будет);

купить проверенную модель;

совместить замену шин с ТО или еще какой-либо акцией;

посмотреть тесты шин для оптимального выбора.

Такой комплексный подход позволит не только обновить автомобиль к зиме, но и значительно смягчить удар по кошельку, который готовит рынок в 2026 году.