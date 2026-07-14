Владелец кроссовера Jetour T2 поделился опытом двухлетней эксплуатации авто

Владелец кроссовера Jetour T2 Anton поделился своим опытом двухлетней эксплуатации автомобиля, пробег которого за это время составил 25 тысяч километров. По его словам, «машина в исправном состоянии находилась ровно пять тысяч километров». С какими проблемами пришлось столкнуться автомобилисту, «Лента.ру» узнала из его отзыва на портале Auto.ru.

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«Началось все с того, что на пяти тысячах километров пробега начались сильные пинки коробки и не менее сильные вибрации в передней части автомобиля. Десятки обращений в дилерский центр, сотни диагностик, тысячи гипотез», — пишет Anton.

Первым шагом по рекомендации дилера стала полная замена технических жидкостей в коробке передач, муфте и карданном валу. Эта мера результата не дала.

Следующим этапом заменили сцепление («якобы оно сгорело»). Спустя месяц неисправность проявилась снова. После очередной серии диагностик узел заменили повторно.

«И вот у меня 25 тысяч километров пробега. Забрал машину после второй замены сцепления, но тут не то что не помогло, а стало только хуже. От пинков можно получить сотрясение легкой степени, а ощущение от вибраций словно машина вот-вот развалится (с постоянными сообщениями на приборной панели о перегреве коробки)», — делится автовладелец.

Он посоветовал не связываться с этой моделью и указал, что «дилер даже понять не может, что с этим делать». Владельцы Jetour T2 в отзывах предположили, что автомобилисту просто не повезло. Один из них добавил, что все описанное может быть заводским браком.

Ранее Hyundai и Kia инициировали отзывные кампании из-за риска самопроизвольного возгорания батарей. Проблема затронула ограниченную партию электромобилей, владельцев которых призвали парковать автомобили подальше от дома.