Назван эталонный по надежности и живучести автомобиль

Toyota Camry восьмого поколения (2017-2023 годы), выпускавшаяся с 2018 до 2022 года, названа самой надежной из всех седанов, представленных на российском вторичном рынке. К такому выводу эксперты журнала "За рулем", проанализировав статистику поломок модели, которая выпускалась в Санкт-Петербурге, а также ввозилась в Россию из США и Японии в том числе в полноприводных исполнениях.

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Важным слагаемым надежности эксперты назвали бензиновые атмосферные моторы, которые выдерживают без ремонта более 300 тысяч км при своевременной смене масла. Рекордсменом здесь является топовый 3,5-литровый V6 (249 л.с.), который, впрочем, критикуют за прожорливость.

Базовый 2-литровый агрегат отличается сопоставимым ресурсом и надежностью. Как отмечается, в ходе рестайлинга оба мотора модернизировали, они сохранили надежный конструктив, но стали более требовательны к качеству масла и топлива.

Что касается трансмиссий, почти 95% машин, реализованных в РФ, шли с "автоматами" с шестью и восемью передачами. При должном уходе такие коробки служат верой и правдой более 300-400 тыс. км. Правда, на пробеге порядка 200 тыс. км нередко начинал гудеть центральный подшипник, а при активной езде требовалась очистка гидроблока.

Также базовый 2-литровый мотор после рестайлинга стал агрегатироваться с вариатором K120. Благодаря механической первой передаче такая коробка демонстрировала ресурс до 250 тыс. км.

Подвеску эксперты охарактеризовали как исключительно жизнестойкую. В большинстве случаев элементы ходовой выхаживали не менее 120-150 тысяч км, включая стойки и втулки стабилизатора, а также пыльники. То же самое можно сказать и о рулевом механизме. Электрика и электроника также оценены как сверхнадежные, если не считать перегорающие светодиоды.

В числе слабых мест названы сбоящие ограничители дверей и замок багажника, капот, стойки крыши и ветровое стекло, быстро покрывающиеся сколами, а также проблемы с эксплуатацией машины вне асфальта из-за большой колесной базы, не менее выдающихся кузовных свесов и клиренса 155 мм.

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