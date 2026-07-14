Можно ли летом садиться за руль без обуви и футболки

Эксперт Егоров: будет ли нарушением езда за рулем босиком и без футболки в жару.

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Многие водители в жаркую погоду стремятся скинуть с себя все лишнее – от футболок до кроссовок. Кто-то разувается, кто-то впопыхах запрыгивает в машину в шлепанцах, а самые отчаянные рулят голыми по пояс. Законно ли это? Автоэксперт Алексей Егоров расставил все точки над i.

На деле прямого запрета на такое вольготное вождение в ПДД действительно нет, подчеркнул специалист. Инспектор не вправе выписать штраф только за то, что вы за рулем босиком или без майки. Однако эта свобода обманчива, и безопасностью тут и не пахнет.

«Если водитель едет без обуви или без майки, за это, конечно, не накажут. Но совсем другая история – когда из-за такой одежды или обуви происходит опасный маневр или, хуже того, ДТП. Тут вопросы возникнут уже совершенно иного уровня», – пояснил Егоров.

Самая большая авантюра, по мнению эксперта, – это пляжные шлепанцы. Они элементарно соскальзывают с ноги в самый неподходящий момент, могут застрять под педалями газа или тормоза.

«В экстренной ситуации решают доли секунды, а тут – буквально потеря управления», – предупредил специалист.

Правда, езда вообще без обуви – тоже не панацея. Автоэксперт заметил, что нога в жару потеет и сильнее скользит по педалям. К тому же чувствительность при резком торможении в босой стопе оказывается ниже, чем если бы вы были в удобных закрытых туфлях.

С голым торсом история похожая – юридических ограничений нет. Но, как отметил Егоров, голая кожа быстрее прилипает к сиденью, ремень безопасности нагревается сильнее, а при возможной аварии риск получить травмы от контакта с салоном только возрастает.

Итоговый совет эксперта прост: даже в самый пекло лучше выбирать легкую, но закрытую обувь с нескользящей подошвой и удобную свободную одежду.

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