Автовладельцам рассказали об эффективном способе защитить машину от града

Для защиты автомобиля от града и последующего дорогостоящего ремонта важно использовать для защиты тент. Это поможет предотвратить появление трещин и сколов как на стекле, так и на кузове, а также защитить салон машины от тепловых ударов, а окна – от грязи и птичьего помета. Однако важно правильно выбрать тент, объяснили эксперты Общественной Службе Новостей.

© Газета.Ru

Специалисты отметили, что тенты делятся на несколько видов в зависимости от материала. Так, есть мягкие тканевые тенты, которые изготавливают из водостойкой ткани с ПВХ покрытием. Как правило, это легкие, простые и дешевые материалы, но важно учитывать, что они растягиваются со временем и могут не защитить машину от града.

Второй вид тентов – поролоновые с защитным покрытием. Они идеально предотвращают последствия от стихии, однако, сами по себе более тяжелые, быстрее изнашиваются и стоят дороже тканевых.

Третий вид тентов – комбинированные. По словам экспертов, это наиболее универсальный вариант, среди минусов покупки которого можно выделить разве что более сложный уход.

Специалисты при выборе тента рекомендуют отдавать предпочтение прочным и водостойким материалам, которые могут как отталкивать влагу, так и защищать от солнца, предотвращая перегревание салона. Если цель заключается именно в защите от града, то лучше выбрать пластиковые или специальные армированные материалы. Кроме того, необходимо заранее изучить фиксирующие элементы и комфорт их использования – могут применяться, например, крючки, ремни и различные виды крепления.

До этого независимый автоэксперт Сергей Петров рассказывал о способах защитить автомобиль от угона. Он отмечал, что видеорегистраторы и системы внешнего видеонаблюдения могут помочь, однако, их эффективность ограничена. К одному из самых популярных способов защиты эксперт отнес сигнализацию, оснащённую метками или брелоками, без которых невозможно завести двигатель. Кроме того, можно установить скрытые кнопки, размыкающие электропроводку или активирующие запуск автомобиля. Также эксперт выделил дополнительные меры защиты – такие, как блокираторы на руль и коробку передач.

Россиянам ранее объяснили, что нельзя делать при продаже машины.